- Les jumelles Kessler: "Jamais dépendantes des hommes"

Les célèbres jumelles Kessler ont ouvertement discuté de leur vie amoureuse, déclarant que le mariage n'avait jamais été une option pour elles. "Nous n'avons jamais dépendu des hommes," a révélé Alice Kessler peu avant son 88e anniversaire, prenant la parole pour les anciennes stars de "Bunte". Leur indépendance était cruciale, une valeur qui leur avait été inculquée depuis l'enfance. "Parce que notre père était aussi un ivrogne qui battait et humiliait souvent notre mère," a expliqué Ellen Kessler. "La violence domestique était un problème quotidien. Nous nous sommes promis que cela ne nous arriverait pas plus tard."

"C'était un macho dans l'âme," a ajouté Alice. "Cela explique probablement pourquoi nous avons évité de tels hommes à Paris au Lido." Malgré leur carrière réussie de danseuses et de chanteuses internationales, les sœurs, autrefois comptées parmi les plus belles femmes du monde, ont vécu leur vie pleinement mais sont restées les compagnes les plus importantes l'une de l'autre.

Leur secret pour réussir ? "La discipline, tous les jours. La gratitude, encore et encore. L'humilité plutôt que la fierté. Et l'union, jusqu'à la fin," a énuméré Alice dans "Bunte". Une vanité saine aide à vieillir. "Ceux qui sont vains prennent soin d'eux-mêmes et ne se laissent pas aller." La curiosité est également importante, ainsi que l'activité physique. "Nous pouvons encore faire le grand écart et nous tirer les jambes par-dessus la tête," a dit Ellen Kessler. "Une fois appris, cela ne s'oublie jamais, c'est du ballet, nous ne nous avilirons jamais."

Malgré leur enfance dans une maison allemande tumultueuse, les jumelles Kessler ont réussi à atteindre un succès international dans la danse et le chant. Leur successeur, un magazine allemand populaire "Bunte", a mis en avant leurs secrets uniques pour une longue vie et le bonheur, y compris leur évitement des relations nuisibles en raison de leurs expériences passées.

