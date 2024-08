- Les jumeaux Kaulitz font face à un défi

L'Épisode spécial Halloween du format comique "LOL : Le dernier à rire" prend forme. Mercredi dernier (14 août), Amazon Prime a annoncé la distribution des épisodes spéciaux. Parmi eux figurent des vétérans de la comédie, une chanteuse et des jumeaux célèbres.

Poids Lourds de la Comédie, Acteurs, Musiciens

Le Défi de ne pas rire sera relevé par les musiciens de Tokio Hotel, Bill et Tom Kaulitz (34 ans), qui feront une autre apparition sur un service de streaming après la première saison de leur série documentaire Netflix "Kaulitz & Kaulitz".

Ils seront rejoints par Mirja Boes (52 ans) et Torsten Sträter (57 ans), Palina Rojinski (39 ans) et Olaf Schubert (56 ans), ainsi qu'Annette Frier (50 ans) et la chanteuse Sasha (52 ans). Certains d'entre eux ont déjà acquis de l'expérience dans "LOL : Le dernier à rire", Sträter et Boes ayant même remporté une saison.

Comme toujours, Michael Bully Herbig (56 ans) sera l'hôte. Les fans pourront découvrir les trois épisodes d'Halloween sur Prime Video en octobre.

Épisodes spéciaux d'Halloween en équipes de deux

Dans "LOL : Le dernier à rire", principalement des comédiens allemands connus s'affrontent. Ils doivent passer plusieurs heures ensemble dans un espace limité, essayant de faire rire les autres. Celui qui rit deux fois ou sourit est éliminé.

Contrairement à la saison régulière, les participants de l'Épisode spécial d'Halloween concourront en équipes de deux, comme l'a annoncé Amazon Prime. "Pendant trois heures, ils essaieront de réprimer tout soupçon de sourire dans un décor effrayant et approprié à Halloween tout en essayant de faire rire les autres équipes par tous les moyens nécessaires", indique le communiqué. L'équipe gagnante remportera le "Trophée d'Halloween LOL" et pourra se réjouir de 50 000 euros pour une bonne cause.

La version allemande du format avec Michael Bully Herbig a été diffusée pour la première fois en 2021. Il y a maintenant cinq saisons et un spécial de Noël.

Michael "Bully" Herbig, le célèbre animateur de "LOL : Le dernier à rire", présidera à nouveau l'Épisode spécial d'Halloween.

Dans l'Épisode spécial d'Halloween à venir, le poids lourd de la comédie Michael "Bully" Herbig supervisera des équipes de deux concourant dans un décor effrayant.

Lire aussi: