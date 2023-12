Les juges révèlent pourquoi Novak Djokovic a dû manquer l'Open d'Australie

Dans une déclaration écrite, les juges ont déclaré qu'il n'était pas irrationnel pour le ministre de l'immigration Alex Hawke d'éjecter Djokovic, car il craignait que la star serbe non vaccinée ne constitue un risque pour la santé et l'ordre publics.

Les juges ont déclaré que le ministre pouvait déduire que la présence de M. Djokovic pourrait encourager les manifestations anti-vaccins, ce qui pourrait favoriser la propagation de la maladie de Covid-19.

Les juges ont également noté que la décision du ministre incluait également l'influence possible de la star sur les personnes qui n'étaient pas sûres de devoir se faire vacciner.

"L'influence possible sur le second groupe relève du bon sens et de l'expérience humaine : Une star emblématique du tennis mondial peut inciter des personnes de tous âges, jeunes ou moins jeunes, mais peut-être surtout les jeunes et les personnes impressionnables, à l'imiter. Cela n'a rien de fantaisiste et n'a pas besoin d'être prouvé", indique l'arrêt.

Cette explication met fin à l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire de l'Open d'Australie.

Le numéro un mondial avait été contraint de quitter le pays à la veille de la compétition, le tribunal n'ayant pas trouvé à redire à la décision du ministre de l'immigration d'annuler son visa.

C'était la deuxième fois que le visa de Djokovic était annulé - la première fois dans les heures qui ont suivi son arrivée en Australie le 5 janvier, lorsque les agents de l'Australian Border Force (ABF) ont rejeté sa prétendue exemption aux règles qui stipulent que tous les nouveaux arrivants doivent être entièrement vaccinés.

Djokovic a déclaré qu'une infection antérieure au Covid signifiait qu'il était exempté, mais selon les règles fédérales, cela n'est pas suffisant et il a été détenu dans un centre d'immigration.

L'affaire a été portée devant les tribunaux et un juge unique a estimé que la décision était "déraisonnable" parce qu'il n'avait pas eu suffisamment de temps pour consulter ses avocats. Djokovic a été libéré et a repris l'entraînement à Melbourne Park dans l'espoir de remporter son 21e titre du Grand Chelem.

Cependant, quelques jours plus tard, le gouvernement est intervenu pour annuler à nouveau son visa, déclarant que le joueur non vacciné constituait une menace pour la santé et l'ordre publics. L'affaire a été portée devant une juridiction supérieure et les trois juges se sont réunis dimanche dernier.

L'équipe juridique de Djokovic n'a pas contesté le bien-fondé de la décision du ministre, se contentant d'affirmer qu'il avait commis une erreur de compétence en vertu de la loi nationale sur l'immigration.

Dimanche, les juges ont estimé qu'il n'y avait pas eu d'erreur et Djokovic a accepté de partir.

Dans une déclaration, le joueur s'est dit "déçu" par la décision, mais a respecté la décision du tribunal. Le soir même, il a quitté Melbourne en direction de la Serbie, où il a reçu un accueil de héros.

Le Premier ministre serbe, Ana Brnabic, a déclaré que le traitement réservé à la star par l'Australie était "scandaleux". Mme Brnabic a déclaré mercredi à CNN qu'elle ne savait pas pourquoi Djokovic n'était pas vacciné, mais elle a ajouté qu'elle ne pensait pas qu'il était anti-vaxx.

"Il soutient la vaccination des personnes qui le souhaitent. Je ne le perçois donc pas comme un anti-vaxxiste", a-t-elle déclaré.

Dans un communiqué publié peu après la décision de dimanche, la famille de M. Djokovic a mis cette décision sur le compte de la politique.

"Il ne s'agit pas seulement d'une question de sport et de participation au premier grand chelem de la saison, dominé par Novak depuis une décennie maintenant, mais aussi de politique et de tous les intérêts qui ont pris le pas sur le sport", a déclaré la famille.

En vertu de la loi australienne, Djokovic peut être interdit de séjour dans le pays pendant trois ans, mais la ministre de l'intérieur, Karen Andrews, n'a pas exclu une dérogation. "Toute demande sera examinée en fonction de ses mérites", a-t-elle déclaré en début de semaine.

Mardi, Tennis Australia a regretté que le différend sur les visas ait perturbé les joueurs du tournoi.

"Nous regrettons profondément l'impact que cela a eu sur tous les joueurs", a déclaré le communiqué. "Il y a toujours des leçons à tirer et nous allons revoir tous les aspects de notre préparation et de notre mise en œuvre pour informer notre planification - comme nous le faisons chaque année. Ce processus commence toujours une fois que les champions de l'Open d'Australie ont soulevé leurs trophées".

Le grand chelem se termine le 31 janvier.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com