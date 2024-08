Les journées chaudes se termineront par des orages.

Préparez-vous à une chaleur estivale et au danger d'orage dans les jours à venir. Les températures pourraient atteindre jusqu'à 37°C, marquant les jours les plus chauds de l'année jusqu'à présent. Cependant, les orages suivront rapidement, se déplaçant de l'ouest vers l'est à travers le pays.

Le "Maschal" tropical a apporté une autre journée estivale avec un risque minimal d'orage dans les Alpes aujourd'hui, dimanche. Lundi débutera également très ensoleillé. Cependant, le prochain système de basse pression approche déjà de l'ouest, intensifiant le flux chaud et nous apportant les jours les plus chauds de l'année jusqu'à présent au début de la semaine, avec des valeurs maximales allant jusqu'à 37°C.

En même temps, il y aura une différence notable par rapport à dimanche : l'humidité augmentera considérablement du sud-ouest. Cela entraînera les premiers orages avec danger d'orage au sud lundi. La transition sera ensuite un processus plus lent de mardi à jeudi soir, à mesure que la zone d'orage se déplacera de l'ouest vers l'est.

À quel point la chaleur sera-t-elle extrême dans les jours à venir?

Il s'agira définitivement des jours les plus chauds de l'année, avec des valeurs maximales de 36 ou 37°C prévues pour lundi et mardi. L'humidité élevée rendra les températures encore plus élevées. Les températures nocturnes resteront également tropicales, surtout en ville, avec des valeurs qui ne descendront pas en dessous de 20°C.

Quand le danger d'orage débutera-t-il?

Il deviendra de plus en plus dangereux à partir de lundi, avec mardi et mercredi comme principaux jours d'orage. Le nord-est n'aura pas grand-chose à craindre au début, car la focus sera d'abord à l'ouest et au sud. Le danger d'orage à l'est est susceptible de augmenter plus tard dans la journée de mercredi.

Que pouvons-nous attendre lundi?

Au début, il y aura beaucoup de soleil et peu de nuages. Au fur et à mesure que la journée avance, des orages avec danger d'orage peuvent se développer sur les montagnes du sud et peut-être du sud-ouest. La côte restera agréable, avec des températures de 20 à 25°C, tandis qu'il fera chaud ailleurs, avec des températures allant jusqu'à 35 ou 36°C dans le sud-ouest.

Où les orages frapperont-ils mardi?

Après une nuit tropicale généralisée, il sera souvent ensoleillé et sec au début. Cependant, puis des orages se déplaceront du nord-ouest à travers de grandes parties du pays vers le sud. Le nord-est et l'est resteront calmes et ensoleillés. Il fera encore plus chaud et étouffant, avec des températures allant jusqu'à 37°C le long du Rhin. Cependant, il fera plus de 30°C dans de nombreux autres endroits, avec des températures autour de 25°C près de Rügen et Usedom.

Et mercredi?

L'est sera agréable au début, tandis que le reste du pays recommencera à gronder, soit plus tard dans la journée, soit à partir de la nuit précédente. Puis les orages se déplaceront vers l'est en soirée, apportant à nouveau un danger d'orage ! Avant cela, il fera à nouveau chaud, avec des températures autour de 34°C, et de 24 à 30°C à l'ouest. Cependant, il restera globalement humide.

Le danger restera-t-il jusqu'à la fin de la semaine?

Le danger d'orage diminuera jeudi, et les orages se déplaceront rapidement vers l'est. Seules les

