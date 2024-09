Les journaux aériens décrivent l'accumulation de gel avant l'accident d'avion au Brésil, selon les premières conclusions.

Le rapport a révélé que les systèmes d'alerte de formation de glace avaient été activés sur un avion exploité par la compagnie aérienne Voepass, et un représentant de l'autorité de l'aviation civile Cenipa a mentionné lors d'une conférence de presse qu'il y avait des indices de glace excessive pendant le vol, comme l'a déclaré lui-même le copilote dans les enregistrements de la cabine.

Les enquêteurs spéculent que cela pourrait impliquer une défaillance du système de dégivrage de l'avion, bien que Cenipa souligne la nécessité d'une confirmation supplémentaire.

Trois experts en aviation interrogés par Reuters ont suggéré que la glace pourrait potentiellement avoir contribué à l'accident, en recommandant de prendre en compte plusieurs facteurs impliqués dans les crashes.

Le 9 août, un ATR-72 exploité par la compagnie locale Voepass a perdu brutalement le contrôle et s'est écrasé, entraînant la mort de toutes les 62 personnes à bord.

Cenipa prévoit que l'enquête sur l'incident prendra plus d'un an.

Le spécialiste américain de la sécurité aéronautique Anthony Brickhouse a commenté : "Toutes les informations que j'ai lues aujourd'hui concordent avec la formation de glace, mais les accidents rarement proviennent d'un seul événement."

Après avoir examiné le rapport, l'analyste de la sécurité aéronautique David Soucie a informé CNN qu'il semble que l'équipage ait activé l'équipement de dégivrage trop tôt, mentionnant que la glace doit s'accumuler naturellement sur les ailes d'un avion avant de pouvoir être éliminée.

"Si vous forcez cela auparavant, comme dans ce cas, la glace s'accumule à l'intérieur de la bottine gonflée. Ensuite, le cycle de gonflage est piégé sous la coupole de glace et s'avère inefficace", a expliqué Soucie, ajoutant que cela devient de plus en plus lourd.

Selon les officiels, des alarmes indiquant une perte de vitesse ont été déclenchées, mais l'équipage de l'ATR n'a pas déclaré une situation d'urgence avant de s'écraser au sol.

Vendredi, les officiels de Cenipa ont exprimé leur incertitude quant à la raison pour laquelle un avion entièrement certifié avec des systèmes fonctionnels a perdu le contrôle et s'est écrasé. Le Lt. Col. Paulo Froes a déclaré : "Ce que nous savons, c'est que l'avion volait dans une zone avec des conditions de formation de glace sévères."

Voepass a déclaré dans un communiqué que le rapport a confirmé que l'avion et les pilotes étaient certifiés de manière appropriée, fonctionnant dans des systèmes requis, et a exprimé son engagement à collaborer avec l'enquête.

Se rendant à l'aéroport international de Sao Paulo, le turboprop avait décollé de Cascavel, dans l'État du Paraná, avant de s'écraser à Vinhedo, à environ 80 km (50 miles) au nord-ouest de Sao Paulo.

CNN avait précédemment rapporté que plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux montraient l'ATR 72 en

Lire aussi: