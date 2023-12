Les joueuses de la National Women's Soccer League marquent une pause en milieu de match en signe de solidarité suite aux allégations d'inconduite sexuelle.

Lors des deux premiers des trois matches programmés mercredi, les joueurs du NJ/NY Gotham FC et du Washington Spirit se sont retrouvés les bras croisés pendant une minute avant la reprise du jeu, tout comme les joueurs du match entre le North Carolina Courage et le Racing Louisville FC.

Les supporters présents aux deux matches ont fait une ovation et ont acclamé les joueurs lorsqu'ils se sont joints à eux.

L'association des joueurs de la National Women's Soccer League a annoncé mercredi que la manifestation se déroulerait pendant les trois matches. Le troisième match de la soirée opposera le Portland Thorns FC au Houston Dash à Portland, dans l'Oregon.

La controverse découle d'un rapport d'enquête publié la semaine dernière par The Athletic, dans lequel des joueuses affirment que l'entraîneur principal des North Carolina Courage, Paul Riley, a usé de son influence et de son pouvoir pour harceler sexuellement des joueuses et, dans un cas, pour contraindre une joueuse à avoir des relations sexuelles avec lui.

Dans le rapport, l'ancienne joueuse Sinead Farrelly décrit comment un Riley marié l'a contrainte à entrer dans sa chambre d'hôtel pour avoir des relations sexuelles. Un autre incident décrit Riley contraignant Farrelly et sa coéquipière Mana Shim à rentrer dans son appartement et les poussant à s'embrasser.

The Athletic a demandé à Riley de commenter son inconduite présumée, ce à quoi il a répondu que les affirmations des anciens joueurs étaient "complètement fausses". Selon The Athletic, Riley leur a répondu dans un courriel : "Je n'ai jamais eu de relations sexuelles avec ces joueurs et je ne leur ai jamais fait d'avances sexuelles.

CNN n'a pas pu joindre Riley pour un commentaire.

Les retombées de ce rapport ont été importantes. Le Courage a licencié Riley. La commissaire de la NWSL, Lisa Baird, a démissionné et la ligue à 10 équipes a annulé tous les matches prévus le week-end dernier à la suite des allégations contre Riley, qui a entraîné trois franchises en huit saisons.

Steve Baldwin, directeur général et partenaire de gestion du Washington Spirit de la NWSL, a également démissionné mardi. Sa déclaration sur Twitter fait référence à une demande récente des joueuses comme l'une des raisons de sa démission.

Peu avant le match des Thorns mercredi, le directeur général et président du football de Portland, Gavin Wilkinson, a été placé en congé administratif "dans l'attente des résultats de l'enquête indépendante externe, qui est en cours", a annoncé l'équipe. CNN tente de joindre Wilkinson pour obtenir de plus amples commentaires.

L'association des joueurs de la NWSL a déclaré dans un communiqué que les matches programmés reprendraient mercredi, en ajoutant le hashtag #NoMoreSilence.

"Nous avons pris la pause du week-end pour évaluer la situation", a déclaré la NWSLPA dans un communiqué. "Nous reconnaissons que nous ne pourrons pas surmonter la douleur de ces derniers jours en un week-end ou une semaine. Au milieu des déclarations que les ligues et les clubs s'empressent de publier, nous nous sommes écoutés, et nous nous sommes écoutés les uns les autres".

Le propriétaire de Courage s'excuse

Dans une lettre envoyée mercredi, le propriétaire et président du North Carolina Courage, Steve Malik, a présenté ses excuses et s'est engagé à créer un environnement sûr pour les joueuses.

"Permettez-moi de commencer par dire que je suis profondément désolé pour notre rôle dans l'échec de la création d'un environnement où les joueuses se sentent en sécurité et à l'aise pour se manifester", a déclaré Malik dans la lettre.

Il a déclaré que le club avait été informé d'une enquête sur le comportement de Riley en 2015, mais qu'il avait été "assuré qu'il était en règle". Il n'a pas précisé qui l'avait assuré de cela.

Malik a déclaré que l'équipe n'avait pas connaissance des allégations "horribles" contre Riley avant le rapport de la semaine dernière. Malik a déclaré que l'équipe a fait sa propre diligence sur l'ancien entraîneur après avoir acheté la franchise dirigée par Riley en 2017, alors connue sous le nom de Western New York Flash.

"Dès que nous avons eu connaissance des graves allégations contre M. Riley, nous avons immédiatement mis fin à son emploi. Il n'y a pas de place pour ce comportement et cet abus dans notre sport et notre société. Le licenciement de M. Riley était la première étape, et nous continuons à réfléchir à la manière dont nous aurions pu être meilleurs", a déclaré M. Malik.

Farrelly, qui s'est exprimé mardi sur NBC aux côtés de Shim et de l'attaquante de l'équipe nationale féminine américaine Alex Morgan, a déclaré que les dommages causés par M. Riley "s'infiltrent dans tous les aspects" de leur vie.

"Je pense que c'est vraiment important et que c'est la raison pour laquelle nous voulions partager notre histoire et expliquer en détail les dommages causés à nos carrières, mais aussi à qui nous sommes en tant que personnes", a expliqué Farrelly, qui a joué pour Riley dans trois équipes différentes.

"Les dommages causés à ma confiance en moi, à la façon dont je me voyais et à ma façon d'aborder la vie se répercutent sur tous les aspects de votre vie", a déclaré Farrelly à la chaîne NBC.

"Il y a beaucoup de pertes qui en découlent et des choses que je ne récupérerai jamais. Je pense que lorsque nous pouvons exploiter l'impact émotionnel du simple fait de se présenter pour essayer d'être authentique, cela peut vraiment toucher beaucoup de gens parce que c'est plus important que le sport. Il s'agit de la sécurité dans nos propres vies et dans nos corps, et les joueurs le méritent. Nous le méritons tous. Et c'est quelque chose pour lequel nous nous battrons".

David Close, Jacob Lev et Ben Morse de CNN ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com