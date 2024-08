- Les joueuses de football féminin remportent le bronze au match d'adieu de Hrubesch

Merci à un but sur penalty de Giulia Gwinn et à un penalty arrêté par la gardienne Ann-Katrin Berger, l'équipe féminine de football allemande a remporté la médaille de bronze lors du départ de l'entraîneur Horst Hrubesch. Après trois semaines intenses de compétition aux Jeux olympiques, l'équipe de la DFB a battu l'Espagne, championne du monde, 1:0 (0:0) lors du match pour la médaille de bronze. Berger a arrêté un penalty dans les arrêts de jeu pour assurer la médaille.

Sous le soleil de plomb de Lyon à 32 degrés, l'équipe d'Alexandra Popp a de nouveau fait preuve d'une grande énergie et participera maintenant à la cérémonie des médailles à Paris samedi.

Après la finale entre les États-Unis et le Brésil au Parc des Princes, les médaillés de bronze seront également honorés. En 2000, 2004 et 2008, l'équipe allemande a remporté la médaille de bronze. En 2016, elle a remporté l'or, tandis que Hrubesch a conduit l'équipe masculine à l'argent. Maintenant, les joueuses ont adouci son départ. Il sera remplacé par Christian Wueck après les Jeux, comme décidé précédemment.

Devant environ 8 000 spectateurs au stade Groupama, dont le président de la DFB Bernd Neuendorf et la milieu de terrain blessée Lena Oberdorf avec des béquilles, Gwinn a décidé du match avec un tir bas du point de penalty (65'). Elle avait été précédemment fautive par la gardienne Cata Coll dans la surface de penalty. Juste avant le coup de sifflet final, l'Espagne a été pénalisée après une faute de Janina Minge sur Alexia Putellas, mais Berger l'a arrêtée.

Popp commence au centre de l'attaque

Avec le retour de Popp, qui a manqué la défaite 0:1 contre les États-Unis en demi-finale en raison d'une infection, en commençant au centre de l'attaque et une Gwinn offensive sur l'aile, les femmes allemandes ont commencé fort. Elles ont à peine laissé l'Espagne jouer leur football combiné pendant les premiers thirty minutes. Le milieu de terrain Lea Schüller (inflammation du tendon rotulien) est revenue mais a commencé sur le banc.

Avec une défense énergique et attentive, la capitaine Marina Hegering et ses coéquipières ont initialement limité les cercles de la actuelle footballeuse mondiale Aitana Bonmati. Cependant, l'Espagne est devenue de plus en plus forte. Berger a eu deux chanceux échappées: le coup franc de Teresa Abelleira a atterri sur la barre transversale, Bonmati a touché la barre transversale, et le contre-pied de Jennifer Hermoso a été dégagé par Janina Minge.

Gwinn choque les Espagnols

Les femmes allemandes n'avaient pas grand-chose en avant avant la pause. Avec l'entrée de Schüller pour Klara Bühl, Hrubesch espérait plus de danger. Le but sur penalty de Gwinn a visiblement choqué les Espagnols. Schüller aurait pu sceller la victoire en 71e minute mais a tiré sur la gardienne Coll. De l'autre côté, le

