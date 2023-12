Faits marquants de l'histoire

Les joueurs : Le championnat à 10,5 millions de dollars est-il destiné à devenir un événement "majeur" ?

Le Players Championship se déroule au TPC Sawgrass cette semaine

Le Stadium Course est réputé pour son 17e par trois avec un green en forme d'île

Souvent considéré comme le "cinquième majeur" du golf

Cet événement prestigieux, avec son célèbre trou 17 en forme d'île verte, a tous les attributs d'un tournoi majeur et est régulièrement présenté comme méritant un statut égal à celui des quatre plus grands tournois du jeu.

Mais - et il y a toujours un mais - il n'est jamais considéré de la même manière que le Masters, l'U.S. Open, le British Open ou l'U.S. PGA.

Le Players, qui se déroule au TPC Sawgrass en Floride, est l'événement phare du PGA Tour.

Il s'agit sans doute de l'épreuve la plus relevée du golf, avec des prix équivalents à ceux des tournois majeurs, un tracé magnifique et accueillant pour les fans, le Stadium Course, et, de l'avis général, une hospitalité inégalée pour les joueurs.

Selon l'ancien champion de l'U.S. Open, Geoff Ogilvy, ce n'est qu'une question de temps avant que le Players ne devienne un tournoi majeur.

"Le temps fait beaucoup de choses", a déclaré l'Australien à l'émission Living Golf de CNN.

"Le Masters est devenu un tournoi majeur, il n'était pas censé l'être. Il est fort probable que dans 20, 30, 40, 50, 100 ans, le Players soit le tournoi le plus important du golf".

Rickie Fowler, qui a remporté le tournoi l'année dernière à l'issue d'une triple confrontation avec Sergio Garcia et Kevin Kisner, en est déjà convaincu.

"J'ai l'impression de considérer ce tournoi comme un majeur", a déclaré Fowler à la presse à Sawgrass.

"Il a l'allure d'un Majeur, il est évident qu'il s'agit de l'un des meilleurs terrains de l'année, sur un parcours de golf difficile.

Le tournoi a débuté à Atlanta en 1974 avant de s'installer, en 1982, sur le nouveau Stadium Course du TPC Sawgrass, conçu par Pete Dye, sur un terrain marécageux de 415 acres acheté pour 1 dollar près de Ponte Vedra Beach.

C'est une idée de Dean Beman, alors commissaire du PGA Tour, qui souhaitait un site pour le seul tournoi appartenant aux joueurs du circuit.

Cette année, pour sa 43e édition, le vainqueur remportera la somme astronomique de 1,8 million de dollars, une somme qui n'est égalée que par les trois tournois majeurs américains - et un peu plus que l'Open britannique.

La bourse globale est la plus riche de tous les circuits de golf, avec une dotation de 10,5 millions de dollars, la plus importante de 500 000 dollars.

En plus de cette somme exceptionnelle, le vainqueur aura battu le plus grand nombre de golfeurs : Le Players réunit sans doute les 144 meilleurs joueurs de la planète.

Le Masters, quant à lui, n'est accessible que sur invitation, sur la base de certains critères de qualification et d'un nombre de joueurs avoisinant les 90. Les anciens champions et une poignée d'amateurs et de joueurs internationaux complètent les effectifs.

L'U.S. Open et le British Open prévoient également des places pour les qualifiés et les amateurs, tandis que l'U.S. PGA réserve une vingtaine de places à ses professionnels enseignants.

Ensuite, il y a le Stadium Course lui-même - un parcours salué pour sa conception, avec aucun trou consécutif dans la même direction, un test difficile pour les joueurs de tous les styles, et des points de vue de type stade pour d'immenses galeries d'exposition.

Il y a aussi l'emblématique green du 17e, entouré de presque tous les côtés par de l'eau qui agit comme un aimant pour les balles. L'année dernière, 45 balles s'y sont noyées, pour le plus grand plaisir de la foule en délire.

Il existe même des traditions particulières au Players Championship. Depuis que Jack Nicklaus a remporté l'épreuve inaugurale, le vainqueur a fait don d'un de ses clubs gagnants à la collection, abritée dans le clubhouse de style méditerranéen de Sawgrass, d'une superficie de 77 000 pieds carrés.

Le Players a donc de l'argent, du prestige et du caractère. Alors, qu'est-ce qui freine la reconnaissance des grands joueurs ?

L'histoire.

Les quatre tournois majeurs modernes ont été créés lorsque le Masters, organisé par l'Augusta National, a vu le jour en 1934.

Le British Open, organisé par le R&A, a vu le jour en 1860, tandis que l'U.S. Open a été organisé pour la première fois en 1895 et que l'U.S. PGA a débuté en matchplay en 1916 avant de passer au strokeplay en 1958.

Toutes les grandes étapes du golf sont basées sur ces événements. Nicklaus détient le record avec 18 titres majeurs, tandis que Tiger Woods n'en a remporté que 14. Rory McIlroy, Jordan Spieth et d'autres sont occupés à poursuivre ces jalons.

Il y a aussi le "grand chelem", qui consiste à détenir les quatre titres majeurs en même temps. Aucun joueur n'a réalisé le grand chelem moderne, et seuls cinq joueurs ont réalisé un grand chelem "de carrière" en remportant les quatre Majeurs à un moment donné de leur vie : Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Nicklaus et Woods.

"Les Majeurs définissent l'histoire, ils définissent la carrière d'un joueur", a déclaré Mike Davis, directeur exécutif de l'U.S.G.A., qui gère l'U.S. Open, à l'émission Living Golf de CNN.

"L'une des choses qui distinguent les Majeurs, c'est que leur histoire rend le championnat de l'année en cours, et certainement ceux à venir, encore plus spéciaux.

Le Players peut donc cocher toutes les autres cases, mais il ne peut pas revenir en arrière.

Ou peut-elle le faire ?

"Je dirais qu'il est cinquième sur la liste des tournois que la plupart des joueurs veulent gagner, à l'exception peut-être de leur open national", a déclaré Ogilvy.

"Si tout s'arrêtait maintenant, je serais plus heureux d'avoir un Open d'Australie sur ma cheminée et les Players ne me manqueraient pas autant.

"Le PGA Tour aux États-Unis, qu'il ait raison ou non, est généralement l'organe de supervision de tout le golf - il a le plus d'influence - donc leur tournoi sur leur parcours, qui continue d'être remporté par les meilleurs joueurs du monde, pourrait à un moment donné être reconnu comme l'un des tournois les plus importants du golf.

"Peut-être pas devant les deux Opens, mais il pourrait certainement évoluer vers cette place.

Pour l'instant, Fowler, champion en titre des Players, sait qu'il n'a pas encore remporté de titre majeur.

"L'objectif numéro un sur ma liste, oui, je veux gagner un majeur", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse pour le Players Championship de cette année en avril.

