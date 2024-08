- Les joueurs du Bayern vont amener le champion du monde Voigtmann.

Champion du monde de basket-ball Johannes Voigtmann rejoint les champions allemands FC Bayern. Le joueur de 31 ans quitte le club italien de l'Olimpia Milan et a signé un contrat jusqu'en 2027, comme l'a annoncé le club de Munich.

Pour le joueur de centre, cela signifie également une réunion avec l'entraîneur de Bayern Gordon Herbert, sous lequel Voigtmann a sensationnellement remporté la Coupe du monde avec l'équipe nationale allemande en 2023.

Aux Jeux olympiques de Paris, Voigtmann et l'équipe de la Fédération allemande de basket-ball ont manqué la médaille de bronze après une défaite contre la Serbie et ont terminé à la quatrième place. Pour l'entraîneur Herbert, il s'agissait de son dernier tournoi en tant qu'entraîneur national. Son successeur sera présenté jeudi.

Directeur général Pesic: Voigtmann un leader

"Avec Jo Voigtmann, nous avons un joueur de niveau international", a déclaré le directeur général de Bayern, Marko Pesic. Le natif de Thuringe est également un leader.

Voigtmann a joué pour la dernière fois en Bundesliga en 2016 pour les Frankfurt Skyliners. Après des passages avec le club espagnol du Baskonia et le CSKA Moscou en Russie, il est parti en Italie. "Je suis très heureux d'être à Munich et de revenir en Allemagne et en Bundesliga après de nombreuses années à l'étranger", a déclaré Voigtmann.

