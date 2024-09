Les joueurs de tennis allemands saisissent l'occasion de se venger

L'an dernier, le Canada a triomphé en Coupe Davis en éliminant les meilleurs joueurs de tennis allemands lors des quarts de finale. Cette fois-ci, l'équipe allemande, dirigée par Michael Kohlmann en tant que Bundestrainer, a l'opportunité de regagner leur honneur. Cependant, il reste incertain sur qui Kohlmann peut compter pour le soutien.

L'Allemagne et le Canada s'affrontent en quarts de finale du tournoi final à Malaga du 19 au 24 novembre. L'Allemagne a réussi à se qualifier en tant que deuxième de la poule C derrière les États-Unis, tandis que le Canada a remporté la victoire dans la poule D en battant l'Argentine, la Grande-Bretagne et la Finlande sans aucune défaite. Cette rencontre marque une réédition des quarts de finale de 2022, où l'Allemagne a subi une défaite de 1:2 et où le Canada a finalement remporté le titre.

"C'est un défi important. Nous sommes excités de relever ce défi de revanche, deux ans plus tard au même endroit. Avec Denis Shapovalov et Felix Auger-Aliassime, ils ont deux joueurs de classe mondiale", a déclaré Kohlmann.

Dirigée par Maximilian Marterer, Yannick Hanfmann et le duo de doubles formidable de Kevin Krawietz et Tim Puetz, l'Allemagne s'est qualifiée pour le tournoi en Chine après des victoires contre la Slovaquie et le Chili. Leur match contre les États-Unis pour la première place s'est soldé par une défaite de 1:2. Pour l'instant, il reste incertain sur quels joueurs Kohlmann pourra compter à Malaga. Le meilleur performer Alexander Zverev n'a pas encore été en contact avec le Bundestrainer, mais il a indiqué que cela changerait avant le début de la Laver Cup à Berlin.

Les champions en titre, l'Italie, affronteront l'Argentine, les États-Unis affronteront l'Australie et l'Espagne affrontera les Pays-Bas en quarts de finale. Lors du tournoi de qualification à Manchester, des joueurs tels que Auger-Aliassime (classé 21ème mondial) et Shapovalov (classé 101ème) ont représenté le Canada. Si l'Allemagne se qualifie pour les demi-finales, ils pourraient avoir à affronter l'Espagne et le champion de Roland-Garros et de Wimbledon, Carlos Alcaraz, ou les Pays-Bas.

