- Les joueurs de handball rêvent de gagner une médaille.

Entraîneur allemand Alfred Gislason, d'ordinaire calme, a explosé sur le bord du terrain après la victoire époustouflante en quart de finale olympique, ses joueurs célébrant joyeusement autour du héros du match, Renars Uscins. L'équipe allemande de handball, après un comeback incroyable, a battu les champions d'Europe et d'Olympique de France 35:34 (29:29, 14:17) en prolongation, rêvant de leur première médaille dans un grand tournoi depuis le bronze à Rio de Janeiro il y a huit ans.

"C'était un match incroyable à ce niveau. L'équipe a été phénoménale et est restée calme tout au long. Je suis fier de la manière dont ils ont géré ce défi," a déclaré Gislason, visiblement affecté par les 70 minutes dramatiques. "Considérant à quel point notre équipe est inexpérimentée, il est étonnant d'avoir réalisé une telle performance dans ces circonstances."

Les champions du monde U21 Uscins et David Späth ont conduit l'équipe DHB à la victoire

Dans un match épique devant un public passionné d'environ 27 000 fans à Lille, où l'équipe DHB était menée de six buts au début de la deuxième mi-temps, les champions du monde U21 Uscins et David Späth sont devenus des héros sportifs. "Renars a été exceptionnel en attaque et David a été génial derrière une solide défense," a loué Gislason les deux jeunes.

Le arrière droit Uscins a sauvé l'équipe allemande qui se battait courageusement avec son égalisateur à la dernière seconde, envoyant le match en prolongation et devenant le joueur clé avec 14 buts. "Je suis très heureux de la victoire que nous méritions," a déclaré Uscins.

Six secondes avant la fin du temps réglementaire, l'équipe DHB semblait destinée à perdre. Avec un retard d'un but, la France avait possession, mais Julian Köster a intercepté une passe de Dika Mem et a mis Uscins en place, qui a calmement marqué. "Köster a un incroyable feeling de ce que fait l'adversaire. Ça a été un choc énorme pour les Français," a décrit Gislason la scène qui a changé le cours du match.

L'Espagne attend

En prolongation, Uscins a continué à marquer à volonté, tandis que Späth maintenait la défense serrée, assurant une autre victoire pour l'équipe DHB. En demi-finale vendredi, l'Allemagne affrontera à nouveau l'Espagne. "Si nous célébrons maintenant, nous ne quitterons pas la demi-finale en vainqueurs," a mis en garde Gislason quelques minutes seulement après le coup de sifflet final.

Dans le tour préliminaire, l'équipe DHB avait remporté 33:31 contre les Sud-Europeens, assurant leur place en phase à élimination directe. "Je ressens simplement de la joie et du bonheur," a déclaré Späth, qui a sauvé le dernier lancer des Français en prolongation, puis a couru sauvagement sur le terrain.

L'Allemagne avait perdu ses matches précédents contre la France lors du championnat d'Europe à domicile en janvier et du mondial l'an dernier. Avec leur première victoire en compétition contre les hôtes olympiques depuis 2013, l'équipe allemande a également vengé l'équipe DHB féminine, qui avait été battue par l'Équipe Tricolore en quarts de finale la veille. "Je n'ai aucune idée de pourquoi nous avons réussi aujourd'hui, pourquoi nous avons eu de la chance. Elle était simplement là," a déclaré le meneur de jeu Juri Knorr.

Karabatic s'en va sous les applaudissements

L'élimination de la France a également marqué la fin de la carrière de trois fois champion du monde de handball Nikola Karabatic. Après le coup de sifflet final, il a été fêté et applaudi par les deux équipes. Le joueur star de 40 ans, qui a remporté trois ors olympiques et quatre championnats du monde au cours de sa carrière riche en trophées, prend sa retraite sans la médaille souhaitée.

Une victoire allemande semblait assurée avant même le début du match. La confiance était élevée, comme cela

Lire aussi: