Les joueurs de handball pleurent et sont " fiers d'être des bombes "

Les handballeuses allemandes ont livré un combat acharné contre la grande favorite France en quarts de finale. Malgré la défaite, elles sont fières d'elles. Au lieu de jouer pour des médailles pour la première fois depuis 1992, comme espéré, le retour olympique après 16 ans s'est terminé prématurément.

Lorsque le grand rêve de médaille a éclaté, Emily Bölk a rassemblé ses coéquipières sur le terrain et a tenu un discours émouvant avec des larmes dans les yeux mais aussi un sourire sur le visage. La capitaine a parlé à une équipe en pleurs, déçue, mais personne ne devrait avoir honte : dans la défaite 23:26 (10:13) contre l'Olympique et le champion du monde France, la sélection DHB avait reniflé une sensation jusqu'à la fin presque du match palpitant dans le chaudron de Lille.

"Je suis vraiment fière", a déclaré plus tard Bölk, l'équipe allemande pouvait "garder la tête haute" et avec "la meilleure performance" qu'elle avait montrée, pas seulement dans ce tournoi. "Nous avons vraiment rendu les choses difficiles pour la France, donc il y a definitely une conclusion positive, c'était une grande fin", a insisté le capitaine.

Antje Döll avait ramené la sélection DHB à un but de différence à 21:23 cinq minutes avant la fin après un court 15:15 - mais c'était aussi proche qu'ils pouvaient aller. "C'est triste que notre rêve soit terminé", a déclaré l'entraîneur Markus Gaugisch, "Je suis déçu que nous soyons éliminés."

Petites choses manquaient pour le "miracle"

La déception était compréhensible. Au lieu de jouer pour des médailles pour la première fois depuis 1992, le retour olympique après 16 ans s'est terminé prématurément. "C'était un grand rêve pour nous tous de tout laisser sur le terrain pour réaliser le miracle, et c'est un miracle si vous battez la France en France", a déclaré Gaugisch. En fin de compte, cependant, "petites choses" manquaient qui ont fait la différence contre la puissante équipe française.

"I had the feeling that every player believed in it for 60 minutes today, we really gave it our all", a également souligné Döll, mais elle a également critiqué les "petites choses" comme la faiblesse dans la finition. Döll a parlé d'une "fin à peu près satisfaisante" malgré un "préliminaire pas si spectaculaire". C'était satisfaisant, mais pas la fin heureuse et à fois possible espérée. La sélection DHB a mis en place une forte performance défensive pendant une grande partie du match contre le favori du tournoi, menée par Bölk (7 buts), devant environ 27 000 spectateurs enthousiastes au Stade Pierre-Mauroy.

Tirs manqués, passes imprécises, erreurs techniques

La phase initiale appartenait aux hôtes. Tirs manqués, passes imprécises, erreurs techniques : il a fallu plus de huit minutes pour que Xenia Smits marque le premier but allemand. Et ainsi la fête française était déjà bien entamée lorsque Gaugisch a pris son premier temps mort après 14 minutes. Les spectateurs dansaient sur les tribunes à la victoire de leur équipe 7:3.

Mais les femmes allemandes ne se sont pas rendues, se sont battues et grâce à une solide défense et quelques arrêts de la gardienne Katharina Filter, elles sont revenues dans le match. En deuxième mi-temps, elles ont rapidement comblé un retard de cinq buts. Lorsque Julia Maidhof a marqué pour égaliser à 15:15, il est devenu soudainement silencieux dans l'arène, mais l'Allemagne n'a pas pu capitaliser sur l'élan. La France a été plus constante dans la conversion de ses occasions de marquer.

Malgré la défaite décevante, Emily et ses coéquipières étaient fières de leur performance à Paris. Leur solide défense et leur victoire serrée contre la France en quarts de finale ont mis en évidence leur potentiel, faisant de ce match une grande fin pour l'équipe.

L'entraîneur Markus Gaugisch a reconnu qu'il était un miracle de battre la France en France, mais que de petites choses manquaient dans leur match qui ont fait la différence contre l'équipe française puissante.

Lire aussi: