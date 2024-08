- Les joueurs de handball choquent la France et rêvent d'une médaille

Drame haletant avec une fin heureuse : L'équipe allemande de handball a poursuivi sa série de succès aux Jeux Olympiques en se qualifiant pour le tour des médailles grâce à une victoire contre les champions d'Europe et tenants du titre olympique, la France. Devant un public de handball chauffé à blanc d'environ 27 000 spectateurs, l'équipe de l'entraîneur Alfred Gislason a tenu ses ambitions de médaille d'or en battant les hôtes à Lille 35:34 (29:29, 14:17) après prolongation.

Menés de six buts au début de la deuxième mi-temps et avec un but de retard et la possession du ballon dans les dernières secondes du temps réglementaire, l'Allemagne avait l'air d'être le perdant probable. Cependant, Renars Uscins a marqué l'égalisation dans les dernières secondes. Le jeune star était le meilleur marqueur allemand avec 14 buts.

L'Allemagne avait perdu contre la France à la fois lors du championnat d'Europe en janvier et du championnat du monde l'année dernière. Avec leur première victoire compétitive contre la France depuis 2013, l'équipe allemande a également vengé l'équipe féminine DHB, qui avait été battue par les Français en quarts de finale la veille.

La première médaille pour l'équipe allemande de handball dans un tournoi majeur depuis le bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 est maintenant à portée de main. En demi-finale vendredi, l'équipe dirigée par le meneur de jeu Juri Knorr affrontera l'Espagne, qui a battu l'Égypte en prolongation. Lors du tour préliminaire, l'équipe DHB avait remporté 33:31 contre les Espagnols, garantissant ainsi sa place en phase à élimination directe.

L'élimination de la France signifie également la fin de la carrière du triple champion du monde de handball Nikola Karabatic. L'étoile de 40 ans, qui a remporté trois médailles d'or olympiques et quatre championnats du monde au cours de sa carrière riche en récompenses, prend sa retraite définitive.

Atmosphère de football avec des huées

Une victoire allemande était déjà dans l'air avant le début du match. La confiance était élevée, comme on ne l'avait pas vue depuis longtemps, surtout après que l'équipe de Gislason avait remporté un match amical contre la France en juillet. Mais cette fois, l'équipe DHB jouait contre une nation entière. L'atmosphère dans le stade de football de l'OSC Lille était encore plus intense que lors du match de l'équipe féminine. De nombreux jeux allemands ont été accompagnés de huées des fans.

La défense allemande manquait de présence au début. En même temps, le gardien Andreas Wolff a déçu, laissant les hôtes marquer facilement dans le cercle. En attaque, le meneur de jeu Knorr et l'ailier droit Uscins étaient audacieux, mais l'efficacité était globalement insuffisante. De plus, le gardien de but français Vincent Gerard a sauvé plus de dix tirs lors de la première mi-temps. Ce n'est qu'après que David Späth ait remplacé Wolff dans le but allemand que la gard

