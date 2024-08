- Les joueurs de handball attendent des drames:

Les handballeurs allemands ne croient pas que leur victoire en phase de poules contre l'Espagne aura un impact sur le demi-finale. "Ça ne change rien. On sait que ça repart de zéro maintenant. Ça ne se décidera pas normalement," a déclaré Rune Dahmke avant le duel olympique d'aujourd'hui contre les Ibériques (16h30). L'ailier gauche se prépare pour "le prochain drame."

"Adversaire très désagréable"

En phase de groupe, l'équipe de l'entraîneur fédéral Alfred Gislason a remporté 33:31 et s'est qualifiée dès le début pour les quarts de finale. Ils ont ensuite commencé la phase à élimination directe avec une victoire épique contre le grand favori France, qui est censée booster l'équipe DHB et la mener à l'or. "Je ne m'inquiète pas qu'on se laisse emporter. Il faut juste trouver un moyen de se remettre sur pied pour être un peu frais en demi-finale," a déclaré Dahmke.

L'équipe DHB commence comme léger favori en demi-finale. Contrairement à l'équipe de Gislason, l'équipe espagnole n'a pas convaincu en quarts de finale contre l'Égypte. "Les Espagnols sont une équipe qui peut aussi atteindre la finale sans jouer un bon match. C'est l'impression qu'on a maintenant. C'est un adversaire très désagréable," a mis en garde le capitaine Johannes Golla. "J'espère que ça ne sera pas un désavantage parce qu'on le prend à la légère, mais bien sûr, ça n'arrivera pas."

Deux duels dramatiques aux Jeux olympiques

Il y a eu de nombreux duels entre l'Allemagne et l'Espagne, deux aux Jeux olympiques sont inoubliables. D'abord, le dramatique 26:27 en quarts de finale en 2000 à Sydney. Juste avant la fin, Stefan Kretzschmar a touché la barre transversale avec un tir placé. Les Espagnols ont lancé une contre-attaque et marqué le but victorieux.

Quatre ans plus tard, les deux équipes se sont affrontées dans un quart de finale épique à Athènes. Le match est toujours considéré comme l'un des plus grands matches de l'équipe nationale allemande de handball. Après 80 minutes de jeu, deux périodes supplémentaires et une séance de tirs au but, l'Allemagne s'est qualifiée pour les demi-finales avec une victoire 32:30 et a finalement remporté l'argent.

La victoire dramatique contre la France en phase à élimination directe a élevé la mise pour les handballeurs allemands, rendant leur duel en demi-finale contre l'Espagne encore plus intense.

L'histoire entre l'Allemagne et l'Espagne est remplie de duels dramatiques, comme les pertes en quarts de finale déchirantes en 2000 et 2004.

