Football prend de l'ampleur dans le calendrier olympique cet été, en se concentrant sur sa variante avec drapeau. Les meilleurs joueurs de la NFL envisagent d'y participer, ce qui ne plaît pas à tout le monde, en particulier aux États-Unis. En revanche, les Allemands ont d'autres chats à fouetter.

Patrick Mahomes, le quarterback vedette de la NFL souvent considéré comme le meilleur, n'est pas du genre à se laisser faire. Il est connu pour déjouer les plans de ses adversaires. Cependant, Darrell Doucette a eu l'audace de le défier, affirmant : "À la fin de la journée, je surpasse les compétences de Patrick Mahomes", grâce à sa "compréhension stratégique du jeu". Mahomes, quart-arrière champion des Kansas City Chiefs, a répliqué avec un mémème de 50 Cent, en demandant : "Pourquoi est-ce qu'il me cible maintenant ?"

Pourquoi donc ? Parce que Doucette est le quart-arrière de l'équipe nationale de football américain des États-Unis. Cette version du football fera ses débuts aux Jeux olympiques en 2028, avec Los Angeles comme ville hôte. Par conséquent, des stars de la NFL comme Mahomes, Joe Burrow (Cincinnati Bengals), Jalen Hurts (Philadelphia Eagles) et Tyreek Hill (Miami Dolphins) ont exprimé leur intérêt pour y participer. Mais pas dans le actuel Coupe du monde.

L'idée d'une "équipe de rêve" pour LA2028 inquiète Doucette. "Bien sûr, il est indéniablement le meilleur de la NFL en ce moment, possède un bras extraordinaire et lance des passes exceptionnelles", dit Doucette de Mahomes, qui se prépare avec les Chiefs pour leur match d'ouverture de la saison de la NFL contre les Baltimore Ravens (6 septembre). "Je ne prétends pas être un meilleur quart-arrière que lui". Mais en football avec drapeau, "je suis supérieur", argue-t-il, car "c'est un jeu entièrement différent".

Progrès rapides

La distinction du football avec drapeau en tant que jeu à part entière est claire avec le fait étonnant que l'équipe masculine allemande est favorite cette semaine à la Coupe du monde en Finlande. Ils sont champions d'Europe et classés troisièmes mondialement. L'équipe féminine a terminé troisième aux championnats d'Europe 2023 et est classée huitième mondialement. "Nous avons vu des améliorations significatives ces derniers temps", déclare le directeur de l'équipe Torsten Grom.

Le football avec drapeau se joue sur un terrain de 50 sur 25 yards entre les zones d'en-but. Les équipes sont composées de cinq joueurs portant des ceintures ornées de trois drapeaux. Si un drapeau est arraché, cela compte comme un plaquage. Et les Allemands excellent dans ce domaine. "Si nous pouvons maintenir nos récentes performances sur le terrain, nous nous assurerons une place parmi les meilleures équipes", affirme Grom.

Dans quatre ans, ils pourraient affronter les poids lourds. "Je serais partant", a déclaré Mahomes, tout en émettant une réserve : "Les joueurs de football avec drapeau sont beaucoup plus rapides que moi, je manquerais de joueurs pour me protéger, et je serais passé de trente ans. Mais si je peux encore bouger, je tenterai le coup !"

