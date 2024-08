- Les joueurs de foot du HSV sont transférés au Volkspark.

L'équipe de football féminin de bas niveau de Hamburger SV accueille ses matchs à domicile cette saison près du Volksparkstadion. Selon le communiqué du club, elles joueront sur le terrain 6 du campus HSV, faisant leurs débuts dimanche (14h00) contre FSV Gütersloh.

Ce déménagement est le fruit de leurs progrès sportifs prometteurs et une autre étape importante pour renforcer en permanence la division féminine de HSV. Le nouveau lieu peut accueillir environ 630 spectateurs debout, surpassant ainsi leur précédent stade à Norderstedt.

"De plus, l'équipe féminine de Hamburger SV est maintenant géographiquement plus proche du cœur d'HSV, le Volksparkstadion", a déclaré la coordinatrice d'HSV, Saskia Breuer. "Nous sommes ravis d'avoir trouvé un arrangement convenable pour cette saison et pouvons maintenant commencer notre premier match à domicile avec enthousiasme."

Le complexe sportif Paul-Hauenschild à Norderstedt restera le terrain d'entraînement pour les femmes d'HSV et le lieu pour les équipes juniors. Entre-temps, le Sportpark Eimsbüttel, où l'équipe a joué certains matchs à domicile la saison dernière, est actuellement en rénovation.

L'équipe féminine de football de Hamburger SV jouera son premier match à domicile de la saison dimanche, soit leur débuts contre FSV Gütersloh. Après le match, l'équipe continuera à s'entraîner au complexe sportif Paul-Hauenschild à Norderstedt.

Lire aussi: