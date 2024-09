Les Jeux paralympiques se sont terminés par une cérémonie de clôture étonnante au Stade de France à Paris.

De nombreux individus affrontent le temps humide à l'intérieur du Stade de France un dimanche, avec des athlètes des 169 délégations qui montrent leurs mouvements et qui dansent à travers le lieu, symbolisant la fin des compétitions.

La musique a été assurée par le musicien électronique français Jean-Michel Jarre, le DJ Martin Solveig et d'autres, accompagnés de spectacles de lumières hypnotisants et d'un feu d'artifice époustouflant.

"Chers athlètes," a déclaré Tony Estanguet, le responsable de l'organisation de Paris 2024 lors de la cérémonie, "ce fut spectaculaire, incontestable, inoubliable, et c'est grâce à vous. Chaque fois que vous avez concouru, plus de gens ont rejoint la fête ; chaque fois que vous avez réussi, l'excitation a atteint de nouveaux sommets.

"Par chaque souffle, chaque cri, chaque pulsation que vous avez invoqués, vous avez changé le récit entourant les sports et les handicaps."

De plus, Andrew Parsons, président du Comité international paralympique, a déclaré que Paris avait "fixé la norme" pour les Paralympiades à venir, encourageant l'avancement social pour les personnes handicapées.

"Au-delà de ces 12 jours de compétition, nous devons abattre les barrières qui existent dans la société," a déclaré Parsons. "Nous devons offrir des opportunités et permettre aux personnes handicapées de réussir en dehors des sports, dans l'éducation, l'emploi, le divertissement, le gouvernement, la société civile - partout.

"La diversité et l'unicité ne doivent pas nous diviser. La diversité et l'unicité doivent nous rassembler, inspirer le changement et faire de ce monde un meilleur endroit pour tous."

Près de 4 400 athlètes ont participé aux Paralympiades cette année, concourant dans 549 épreuves de médailles dans 22 sports. De nombreux records ont été battus, notamment plus de 40 en athlétisme para et 30 en natation.

La Chine a remporté le plus grand nombre de médailles avec 94 or (220 au total), laissant la Grande-Bretagne à la deuxième place avec 49 or et les États-Unis à la troisième place avec 36. C'est la sixième année consécutive que la Chine mène le classement des médailles, avec la Grande-Bretagne et les États-Unis également classés deuxième et troisième respectivement aux Jeux paralympiques de Tokyo.

Les États-Unis ont terminé les Jeux avec 106 médailles, une de plus qu'à Tokyo, et ont choisi la nageuse Ellie Marks et le joueur de basket en fauteuil roulant Paul Schulte, vétérans de l'équipe participant à leur troisième et quatrième Jeux paralympiques à Paris, comme porte-drapeaux à la cérémonie de clôture.

L'attention se tourne maintenant vers Los Angeles, qui organisera les prochains Jeux olympiques et paralympiques en 2028.

L'actrice et star de Broadway Ali Stroker, première lauréate du Tony Award en fauteuil roulant, a chanté l'hymne national américain lors de la cérémonie de clôture alors que le drapeau paralympique était remis à la maire de Los Angeles, Karen Bass.

"L'enthousiasme et l'esprit de camaraderie affichés lors des événements sportifs au Stade de France étaient truly inspiring."

"Après un passage réussi à Paris, l'attention se tourne vers Los Angeles pour la prochaine édition des Jeux olympiques et paralympiques, où les athlètes continueront de montrer leurs talents et leur amour pour les sports."

