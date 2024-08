Les Jeux paralympiques ont commencé avec une grande ambition et une personnalité renommée d'Hollywood a honoré l'occasion.

Rythmes tonitruants, un spectacle lumineux vibrant - et un engagement puissant : Paris a lancé les 17es Jeux paralympiques d'été à un lieu célèbre avec un spectacle de pointe, appelant à plus d'acceptation dans le monde. Les festivités palpitantes sur les Champs-Élysées et la Place de la Concorde sont destinées à allumer "les plus grands jeux jamais vus".

À 22h37, le président français Emmanuel Macron a prononcé les dernières paroles : "Je déclare officiellement ouverts les 17es Jeux paralympiques d'été de Paris." Cela a marqué le début de onze jours de compétition dans la capitale française, avec 549 épreuves de médaille dans 22 sports.

"Vive la révolution de l'acceptation !"

"Il est clair que nous devons en faire plus. Il y a 225 ans, la Place de la Concorde était l'épicentre de la Révolution française, et j'espère que l'étincelle de la révolution de l'acceptation s'allumera également ici. Vive la révolution de l'acceptation !" a déclaré Andrew Parsons, président du Comité paralympique international. "L'histoire est en train d'être écrite maintenant", a déclaré Tony Estanguet, le chef d'organisation, à la foule.

La légende du cinéma Jackie Chan était également présente à l'événement paralympique. Plus de 50 000 spectateurs ont envahi les Champs-Élysées et le cœur de la fête d'ouverture, la Place de la Concorde, transformée en une arène colossale autour de l ancient obélisque de Louxor, le monument le plus ancien de la ville.

Contrairement à la cérémonie pluvieuse des Jeux olympiques il y a plus d'un mois, la météo a coopéré. Avec des températures agréables de 25 degrés et un ciel clair, les quelque 4 400 athlètes ont parcouru le chemin depuis l'Arc de Triomphe jusqu'à la Place de la Concorde.

Couche d'asphalte temporaire sur les pavés traditionnels

Pour garantir l'accessibilité aux athlètes handicapés sur l'Avenue des Champs-Élysées, une couche d'asphalte temporaire a été posée sur les pavés traditionnels. Contrairement à la cérémonie d'ouverture olympique sur la Seine, les spectateurs ont eu l'opportunité de regarder le long du grand boulevard et autour du musée du Louvre, où la flamme paralympique a été allumée. Les gens se tenaient en rangs de cinq le long du parcours.

Avant que la nuit ne tombe, l'équipe allemande, menée par les porte-drapeaux Edina Müller et Martin Schulz, est entrée dans l'endroit historique à 20h25, accueillie par des acclamations tonitruantes alors qu'elle représentait la quatrième nation. Sur l'estrade, le président fédéral Frank-Walter Steinmeier et son épouse Elke Büdenbender ont accueilli l'équipe allemande, composée de 143 participants et de cinq guides.

"Je suis complètement confiant que nous allons vivre un début incroyable, puis être portés par une vague d'enthousiasme", a déclaré le président de la DBS, Friedhelm Julius Beucher. Cependant, certains athlètes, notamment plusieurs joueurs de basket en fauteuil roulant dont le premier tour préliminaire était prévu le jeudi matin à 10h30, ont quitté la cérémonie avant que l'équipe n'ait terminé son tour autour de l'obélisque de Louxor au centre des célébrations. Après tout, il y a des choses plus importantes qu'un spectacle inoubliable.

