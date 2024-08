Les Jeux paralympiques d'été commencent avec de grandes attentes

Ambiances musicales, un spectre vibrant de couleurs et un engagement fort : Paris lance les 17es Jeux paralympiques d'été à un lieu prestigieux, offrant un spectacle novateur et moderne qui appelle à plus d'inclusivité dans le monde. Les festivités animées sur les Champs-Élysées et la Place de la Concorde ne sont pas seulement destinées à marquer le coup d'envoi des "meilleurs jeux jamais organisés".

À 22h37, le président français Emmanuel Macron prononce la phrase finale : "Je déclare ouverts les 17es Jeux paralympiques d'été de Paris." Cela marque le début de onze jours de compétitions dans la capitale française, au cours desquels 549 médailles seront décernées dans 22 sports.

"Que la révolution de l'inclusion continue"

"Il a été prouvé que nous devons en faire plus. Il y a 225 ans, la Place de la Concorde était l'épicentre de la Révolution française, et j'espère que l'étincelle de la révolution de l'inclusion s'allumera également ici. Que la révolution de l'inclusion continue," a déclaré Andrew Parsons, président du Comité international paralympique. "L'histoire est en train d'être écrite," a déclaré Tony Estanguet, le directeur des jeux, à la foule.

L'acteur célèbre Jackie Chan a également fait partie du manifeste paralympique. Près de 50 000 spectateurs se sont réunis sur les Champs-Élysées et au cœur de la fête, la Place de la Concorde, transformée en une immense arène autour de l ancient obélisque de Louxor, le monument le plus ancien de la ville.

Contrairement à la cérémonie humide des Jeux olympiques moins d'un mois plus tôt, la météo a été coopérative. Avec une température confortable de 25 degrés et un ciel clair, les quelque 4400 athlètes ont parcouru le trajet d'environ 300 mètres de l'Arc de Triomphe à la Place de la Concorde.

Couche d'asphalte sur les pavés traditionnels

Pour faciliter l'accessibilité des athlètes handicapés sur l'Avenue des Champs-Élysées, une couche d'asphalte temporaire a été posée sur les pavés traditionnels. Contrairement à la cérémonie d'ouverture olympique sur la Seine, les spectateurs ont également été autorisés à assister aux événements le long de l'avenue majestueuse et à proximité du musée du Louvre, où la torche paralympique a été allumée. Les gens se sont regroupés par cinq.

Avant que la nuit ne tombe, l'équipe allemande, menée par les porte-drapeaux Edina Müller et Martin Schulz, est entrée dans la place historique à 20h25, où des compétitions olympiques telles que le 3x3 basket-ball ou le skateboard ont eu lieu. Sur le podium, le président fédéral Frank-Walter Steinmeier et sa femme Elke Büdenbender ont accueilli l'équipe allemande de 143 participants et cinq guides.

"Je suis confiant que nous aurons un départ fantastique, puis nous serons portés par une vague d'enthousiasme," a déclaré le président de DBS, Friedhelm Julius Beucher. Cependant, certains athlètes, notamment plusieurs joueurs de basket en fauteuil roulant dont le premier match préliminaire est déjà prévu jeudi matin à 10h30, ont quitté la cérémonie avant que l'équipe n'ait terminé un tour autour de l'obélisque de Louxor, au centre de la fête. Après tout, il y a des choses plus importantes qu'un spectacle inoubliable.

