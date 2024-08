Les Jeux paralympiques de Paris débutent par une cérémonie d'ouverture animée.

La célébration a commencé avec les mélodies du pianiste Chilly Gonzales, mettant en scène une performance multi-piano, de la danse et des feux d'artifice à l'obélisque de la Place de la Concorde. Peu de temps après, le défilé a commencé.

Des dizaines de volontaires dansants et surexcités ont bordé les entrées des délégations des nations présentes. Les athlètes ont agité fièrement leurs drapeaux dans les airs - certains portant des tenues traditionnelles et colorées. Les athlètes autrichiens sont entrés, vêtus de tenues alpinistes, tandis que l'équipe indonésienne est apparue avec des coiffes élaborées.

Comme l'a déclaré France Simon, une spectatrice de 71 ans qui avait fait le voyage depuis le département d'Eure-et-Loir avec son mari Marc, "C'est unique, nous n'aurons peut-être plus jamais l'occasion de voir quelque chose comme ça à notre âge." Elle n'avait pas pu obtenir de billets pour les Jeux olympiques, "alors j'ai vraiment voulu assister aux Jeux paralympiques", a-t-elle ajouté, portant un chapeau aux couleurs du drapeau français. "Ce sont les premiers à Paris, c'est une autre raison pour laquelle j'ai décidé de venir."

Auparavant, les organisateurs avaient promis de montrer la même ambition lors de l'ouverture des Jeux paralympiques qu'ils l'avaient fait pour les Jeux olympiques il y a presque cinq semaines. Ceux-ci avaient été marqués par une grande célébration sur la Seine qui avait captivé le monde.

Au total, environ 4 400 athlètes participent aux Jeux olympiques pour les personnes handicapées. L'Allemagne envoie 143 athlètes qui concourront à Paris dans 18 sports pour les médailles. Lors de la cérémonie d'ouverture, l'équipe allemande était dirigée par la Para-canoéiste Edina Müller et le Para-triathlète Martin Schulz. Le duo a eu l'honneur de porter le drapeau allemand le long des Champs-Élysées jusqu'à la Place de la Concorde.

La ministre fédérale allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), a exprimé son optimisme lors de l'ouverture en espérant que l'hôte français montrerait "à quel point les Jeux paralympiques sont importants pour une société inclusive et la mise en avant des problèmes auxquels sont confrontées les personnes handicapées". Les grands athlètes allemands contribuent à faire des "Jeux paralympiques un grand événement" et sont "une source d'inspiration pour beaucoup, qu'ils soient handicapés ou non".

Les gens discutaient avec enthousiasme des événements à venir des Jeux olympiques, impatients de voir les compétitions intenses. Ensuite, la flamme a été allumée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Paris, symbolisant le début de cet événement célébré dans le monde entier.

Lire aussi: