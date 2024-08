Feux d'artifice, acrobaties et stars de la musique internationale : les organisateurs prévoient de conclure les Jeux Olympiques de Paris avec un final tonitruant, passant le relais à Los Angeles. Comme pour la cérémonie d'ouverture, peu de détails sont officiellement connus à l'avance pour la cérémonie de clôture au Stade de France en soirée. Cependant, selon les rapports, des mégastars pourraient à nouveau faire partie du spectacle de trois heures pour environ 80 000 spectateurs.

À quoi ressemblera la partie officielle de la célébration ?

L'événement commence à 21h00 au Stade de France, au nord de Paris, où les athlètes des Jeux seront célébrés. Comme pour la cérémonie d'ouverture, il y aura un défilé. Le drapeau allemand sera porté par la triathlète Laura Lindemann et le canoéiste Max Rendschmidt, tous deux ayant remporté l'or.

During the ceremony, the Olympic flag will also be passed from Paris Mayor Anne Hidalgo to her colleague Karen Bass from Los Angeles, which will host the next Summer Olympics in 2028. "We will share a historic moment and send a message to girls all over the world that they can achieve anything," Bass said about the first time the flag is being passed from woman to woman. The Olympic flame will also be extinguished during the ceremony.

Quel genre de spectacle est attendu ?

La célébration "Records" comprendra plusieurs performances musicales d'artistes internationaux renommés, accompagnées de plus de 100 artistes, acrobates, danseurs et performers de cirque. Une partie du spectacle se déroulera dans les airs, mais il n'est pas clair si cela dépasse les feux d'artifice.

Thomas Jolly, qui a planifié la spectaculaire cérémonie d'ouverture sur la Seine, est également responsable de la cérémonie de clôture. Il décrit la célébration comme acrobatique, lyrique et très visuelle, avec pour objectif de voyager jusqu'aux origines des Jeux et dans l'avenir. "J'ai conçu une performance où les Jeux disparaissent à nouveau, mais quelqu'un les retrouve."

Quelles stars seront présentes ?

La ville de Paris a annoncé que l'acteur Tom Cruise est attendu à la cérémonie de clôture. Selon le journal français "Le Parisien", Cruise est impliqué dans le symbole de la passation de l'Olympic flag à LA. L'acteur américain est censé réaliser un stunt sur la façade du Stade de France et a déjà tourné une scène autour de la célèbre pancarte "Hollywood" à Los Angeles. Il y a eu des rapports en France de performances des groupes français Air et Phoenix.

Que sait-on de la partie américaine de l'événement ?

Dans la partie organisée par les organisateurs de Los Angeles 2028, il y aura une performance du rappeur Snoop Dogg, entre autres, et de nombreux légendes du sport américain sont attendues, notamment la légende du basket-ball Michael Jordan. Casey Wasserman, président de LA28, a également promis "quelques surprises".

Le portail américain "Variety" a rapporté que des performances de Billie Eilish et des Red Hot Chili Peppers sont également prévues. La chanteuse-compositrice et le groupe de rock sont censés être vus de LA dans un mélange de performance enregistrée et d'apparitions en direct.

Lire aussi: