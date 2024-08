- Les Jeux olympiques ont été négligés: Müller/Tillmann s'assurent le titre de champion d'Europe

Svenja Müller et Cinja Tillmann, originaires de Hambourg, ont remporté le titre de champions d'Europe de beach-volley. Elles ont battu en finale les Italiennes Valentina Gottardi et Marta Menegatti, s'imposant 21-17, 21-18. En demi-finale, elles ont dominé le duo suisse Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré avec des scores de 21-13, 21-16. Le duo suisse a finalement remporté la médaille de bronze.

Cette victoire est un moment marquant pour la jeune Svenja Müller, 23 ans, et sa partenaire Cinja Tillmann, 33 ans, qui ont dépassé leur troisième place aux championnats du monde 2022. Elle apporte également un peu de réconfort après leur élimination précoce aux Jeux olympiques de Paris. Un autre duo de Hambourg, Nils Ehlers et Clemens Wickler, également médaillés d'argent olympique, s'est qualifié pour les demi-finales dimanche, battant le duo norvégien Hendrik Nikolai Mol et Mathias Berntsen avec des scores de 21-18, 21-18.

La victoire de Svenja Müller et Cinja Tillmann à La Haye marque leur premier titre européen en tant que représentantes de Hambourg. Les Pays-Bas, en tant que pays hôte, ont fourni un cadre idéal pour leur exploit historique.

