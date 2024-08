Les Jeux olympiques de Paris se terminent par un spectacle spectaculaire.

C'est fini maintenant : Les Jeux olympiques de Paris sont terminés. Lors de la somptueuse cérémonie de clôture, le président du CIO, Thomas Bach, a officiellement déclaré la fin des Jeux. "Nous sommes tous tombés amoureux de vous", a-t-il déclaré en s'adressant à la capitale française. Le regard se tourne maintenant vers Los Angeles 2028.

Au revoir, Paris - et bienvenue à Hollywood. Lors de la spectaculaire cérémonie de clôture des Jeux olympiques à Paris, qui a bourdonné pendant 16 jours, les prochains hôtes ont donné un aperçu de la direction que prendra le voyage dans quatre ans. Après que Thomas Bach, président du CIO, n'ait pas pu résister à l'expression maintenant bien connue mais toujours appropriée selon laquelle Paris était "Seine-sational", l'acteur Tom Cruise est descendu du toit du Stade de France.

Cruise a pris le drapeau olympique, a démarré une moto et l'a apporté, avec divers cascades, au célèbre panneau Hollywood orné des anneaux olympiques. Bach avait précédemment remis ce drapeau à Los Angeles, représentée par la maire Karen Bass, et avant de déclarer la XXXIIIe Olympiade terminée à 23h58, il a chanté ses louanges, en particulier pour les organisateurs qui, however, n'ont pas tout à fait réussi à gérer une chose : la Seine.

Les Jeux dans la "Ville lumière" étaient "les Jeux d'une nouvelle ère", a déclaré Bach, rêveur. "Chers amis français, vous êtes tombés amoureux des Jeux olympiques, et nous sommes tous tombés amoureux de vous." Comme d'habitude, Bach est devenu sentimental. "Nous savons", a-t-il déclaré, "que les Jeux olympiques ne peuvent pas créer la paix. Mais les Jeux olympiques peuvent créer une culture de paix qui inspire le monde. Ces Jeux olympiques ont pu inspirer le monde parce que nos amis français ont préparé la scène. Et quelle scène magnifique cela était !"

Billie Eilish, un Alien et une fête à la plage

Les hôtes français se sont séparés avec la même imagination qui a rendu la cérémonie d'ouverture un événement sans précédent, mais pas aussi pompeuse. Entre-temps, le stade est devenu un karaoké géant alors que le public chantait avec enthousiasme sur "Oh, Champs-Elysées". Pas prévu. Avant la performance du groupe de rock Phoenix, les athlètes ont envahi la scène pour danser, et ils ont été poliment invités à évacuer le terrain par haut-parleur.

Avant cela, les 70 000 spectateurs du stade ont assisté à une performance de voyage dans le temps, à la recherche de l'esprit olympique et de sarediscovery. Pour cela, un "voyageur d'or" est descendu du toit du stade, comme un aperçu artistique de Cruise, suivi du pianiste Alain Roche suspendu verticalement au-dessus de l'arène avec son piano. Le message : Paris a insufflé une nouvelle vie à Olympie et à son esprit.

La cérémonie de clôture a également mis en évidence le contraste saisissant entre Paris et Los Angeles. Paris a Paris, la ville elle-même était la star. Los Angeles a Hollywood, a le pouvoir des stars du cinéma et de la musique, et il est probable qu'elle transformera les Jeux de 2028 en une immense fête à la plage, un immense spectacle pour tout le monde, pour chaque homme et chaque femme sous le soleil de l'État pacifique. Une sorte de Super Bowl de 16 jours sous les cinq anneaux olympiques : avec spectacle, avec des stars - tant qu'il y a de l'action.

Pour la présentation de LA28, ils ont rapidement passé en direct de Paris au Pacifique, où les Red Hot Chili Peppers rockaient, soleil dans le ciel, mer bleue en arrière-plan. Cela a été suivi par Billie Eilish, lauréate des Grammy et des Oscars, et maintenant de retour en Californie : Snoop Dogg.

"We're thrilled to showcase the best of L.A. and give fans a taste of what's to come in 2028", a déclaré Casey Wasserman, président du comité d'organisation de LA28. "Le spectacle incroyable au Stade de France a fourni au public mondial un aperçu" des Jeux à venir. Dans 1433 jours, la flamme olympique sera allumée au célèbre Colisée. Mais d'abord, les Jeux olympiques d'hiver à Milan/Cortina (du 6 au 22 février 2026).

L'excitation du public a atteint son apogée lorsque Bach a annoncé : "Nous avons hâte que les Jeux olympiques de 2024 à Paris soient suivis de l'événement spectaculaire de Los Angeles 2028". En démontrant une transition fluide, la cérémonie de clôture s'est transformée en aperçu de LA28, mettant en scène les Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish et Snoop Dogg, promettant des Jeux olympiques à thème de fête à la plage remplis d'étoiles et d'action.

