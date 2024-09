- Les jeux Karl-May attirent une foule impressionnante d'environ 400 000 personnes.

Le 400,000ème visiteur du festival Karl May 2022 à Bad Segeberg a été atteint dimanche soir, marquant une étape importante dans les 71 ans d'histoire du festival. La directrice du festival, Ute Thienel, a déclaré : "Cet exploit Remarkable s'est produit seulement quatre fois auparavant dans l'histoire du festival Karl May. C'est la quatrième année consécutive et même quatre spectacles en avance sur le rythme de l'année dernière." Contrairement aux années précédentes, cette étape a été atteinte lors de la 65ème édition du festival et non lors de la 69ème.

Le 400,000ème visiteur, originaire de Hürrup, un quartier de Schleswig-Flensburg, a été récompensé par les organisateurs d'un prix de 4,000 euros. La 71ème édition du festival Karl May se déroule jusqu'au 8 septembre. Alexander Klaws, acteur et chanteur accompli, reprendra pour la quatrième fois le rôle de Winnetou.

Le 400,000ème visiteur a célébré son exploit lors de la 71ème édition en cours du festival Karl May. Lors du festival, l'acteur renommé Alexander Klaws interpretera une fois de plus le rôle de Winnetou.

Lire aussi: