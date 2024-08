Les jeunes sont de plus en plus compatissants.

Au cours des deux dernières décennies, la division des opinions sur divers sujets, telle qu'analysée par Gallup, a soit augmenté, soit stagné. Certains pensent que, avec les fractures sociales et politiques actuelles, l'Amérique est au bord d'une guerre civile.

Cependant, ce point de vue diffère de celui de la psychologue sociale Sara Konrath.

Après avoir observé une baisse de l'empathie chez les jeunes entre 1979 et 2009, Konrath, directrice du programme interdisciplinaire sur la recherche en empathie et en altruisme à l'école de philanthropie Lilly de l'université de l'Indiana, ainsi que ses coauteurs, ont récemment mis à jour leurs recherches dans un article publié dans la revue Social Psychological and Personality Science.

L'empathie est la capacité de reconnaître et de partager les émotions des autres, associée à la capacité de comprendre le point de vue d'une autre personne. Cette qualité n'est pas figée.

L'équipe de recherche a découvert que les étudiants américains en âge de fréquenter l'université (âgés en moyenne de 20 ans) et les élèves de terminale du secondaire présentent des niveaux plus élevés de prise de perspective et de sollicitude empathique par rapport aux années précédentes de l'étude. La prise de perspective (une forme d'empathie cognitive) évalue la capacité des individus à imaginer les points de vue des autres, tandis que la sollicitude empathique (une forme d'empathie émotionnelle) évalue la compassion et l'intérêt pour les autres. Les données de 1979 à 2018 ont été utilisées dans l'étude, avec une analyse de la période entière.

Cette augmentation de l'empathie peut être freinée par notre méfiance les uns envers les autres, selon Jamil Zaki, professeur de psychologie à l'université Stanford et directeur du Stanford Social Neuroscience Lab.

Les gens ont souvent tendance à croire que "leur désir d'une communauté plus empathique est le leur seul quand les autres autour d'eux cherchent la même chose", a déclaré Zaki, auteur de "The War for Kindness: Building Empathy in a Fractured World". Cette méprise affaiblit les interactions en formant des perceptions biaisées avant même le début de la communication.

Malgré la découverte de Konrath selon laquelle l'empathie augmente chez les jeunes Américains, d'autres experts insistent sur l'importance de promouvoir plus d'interactions en face à face entre les générations pour cultiver l'empathie dans notre ère de communication de plus en plus numérique.

Les méprises font la différence

Souvent, les gens ont une compréhension erronée des pensées des autres.

C'est pourquoi "avoir une compréhension plus précise des gens qui nous entourent maintenant peut nous donner de l'espoir quant à la construction d'un avenir meilleur ensemble", a déclaré Zaki.

Par exemple, de nombreux Américains croient en des politiques pour protéger l'environnement, mais ils pensent que c'est une opinion minoritaire.

Ces méprises peuvent se transformer en prophéties auto-réalisatrices, a noté Zaki, dont la recherche à Stanford l'a démontré.

"Les étudiants qui sous-estimaient l'empathie de leurs pairs étaient moins enclins à entamer des conversations avec leurs camarades de classe ... moins disposés à partager leurs difficultés et finissaient par se sentir plus isolés et déconnectés avec le temps", a-t-il déclaré.

Si nous ne croyons pas en la capacité des autres à l'empathie, "nous sommes moins enclins à prendre le risque de les approcher ... (et) nous n'apprenons pas que nous avons tort ... donc nous finissons par être séparés de la véritable chaleur et bonté des autres", a souligné Zaki.

La sous-estimation de l'empathie des autres alimente la désunion et l'évitement de ceux avec lesquels nous sommes en désaccord. "Les gens des deux côtés imaginent que ceux de l'autre côté sont deux fois plus haineux, deux fois plus anti-démocratiques et quatre fois plus violents qu'ils ne le sont réellement", a déclaré Zaki. "Nous nous battons contre des illusions, pas les uns contre les autres."

Les fausses perceptions des points de vue des autres nous rendent également plus susceptibles d'escalader les conflits, même si "le conflit est très mal aimé", a déclaré Zaki. "En substance, nous nous poussons dans une guerre culturelle que personne ne veut vraiment parce que nous ne savons pas contre qui nous nous battons."

Déficit de communication en face à face

Nous sommes biologiquement programmés pour avoir besoin d'interactions directes et en personne avec les autres, a déclaré le Dr Edward Brodkin, professeur agrégé de psychiatrie à l'école de médecine Perelman de l'université de Pennsylvanie et directeur du programme pour adultes du trouble du spectre de l'autisme à Penn Medicine.

"C'est là que nous pouvons le mieux nous connecter les uns aux autres", a ajouté Brodkin, coauteur de "Missing Each Other: How to Cultivate Meaningful Connections".

Même si la communication numérique présente des avantages, elle se déroule le mieux lors de ces conversations en personne où l'on peut commencer à comprendre les perspectives des autres et à ressentir leurs émotions, selon Brodkin. "Les réseaux sociaux et Internet peuvent déformer la façon dont nous nous connectons les uns aux autres, et les entreprises qui en tirent profit peuvent l'incliner vers la déconnexion, la polarisation, l'hostilité, etc.", a-t-il déclaré.

"L'empathie fleurit le mieux face à face", lorsque l'on peut lire les expressions et le ton de la voix de quelqu'un, a déclaré la sociologue Sherry Turkle, professeur au Massachusetts Institute of Technology et autrice de "Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age".

During polarized times, there can be a tendency to demonize the other side, which can intensify disconnection. "If people connected more and listened to each other, they would realize that these (examples of hateful rhetoric) are just the most extreme things," Brodkin said.

What can people do to enhance their understanding and compassion towards others? Brodkin and his co-author Ashley Pallathra propose a method involving four components, each building upon the previous skill: relaxed awareness, active listening, empathetic understanding, and mutual interaction.

Relaxed Awareness refers to the ability to remain conscious of oneself, the conversation partner, and the context of the conversation while maintaining a calm and composed state.

Active Listening involves fully engaging with the other person, not just absorbing their words but also taking note of nonverbal cues such as body language and tone. According to Brodkin, "It's about resonating with them to some extent, feeling some of the emotion coming from them."

Compréhension Empathique fait référence à l'effort de comprendre les causes profondes des opinions et croyances de quelqu'un, leur processus de pensée et leur état d'esprit. Brodkin précise que cela ne signifie pas être d'accord avec eux, mais plutôt voir les choses de leur point de vue.

Interaction Mutuelle implique d'interagir avec les autres, de répondre à leurs perspectives et d'établir un flux de conversation grâce à l'attention mutuelle.

Brodkin espère que ces techniques amélioreront la disposition des gens à écouter et à considérer les autres avec plus de compassion, ce qui pourrait conduire à la collaboration et au consensus. Cependant, il reconnaît que cela peut ne pas toujours être possible dans les situations où les gens sont fermement opposés à certaines valeurs.

Les directives de Turkle pour l'empathie comprennent l'acceptation de l'incertitude, l'embrassement de la diversité, l'engagement et le renforcement de la communauté. Elle souligne également l'importance de laisser de côté le besoin d'avoir raison ou de triompher dans un débat.

Les institutions démocratiques prospèrent grâce aux débats respectueux et au partage de différentes perspectives. Comme le dit Turkle, "L'empathie est un travail pour la démocratie". À la fin d'une interaction empathique, les individus ne devraient pas nécessairement être d'accord les uns avec les autres, mais plutôt être ouverts à partager un terrain d'entente et trouver un moyen de coexister paisiblement au sein d'une communauté démocratique.

Même si les gens ont des opinions opposées, ils peuvent identifier des valeurs partagées et travailler vers des objectifs communs. Par exemple, donner la priorité à la sécurité des enfants peut être une valeur largement acceptée, menant à des efforts pour créer un environnement sûr pour que les enfants jouent.

Participer à des discussions empathiques peut rendre les individus plus disposés à écouter et à comprendre les perspectives des autres, adoucissant le ton du dialogue et réduisant la tendance à blâmer l'autre côté.

Comme le dit Zaki, "L'avenir est entre nos mains. Et je pense que nous vivons un moment culturel où, en raison du cynisme, nous sous-estimons considérablement le désir d'empathie et de connexion. Lorsque nous perdons confiance les uns dans les autres, nous perdons également une vision claire de l'avenir que nous pourrions construire ensemble."

Les conclusions de l'étude de Konrath suggèrent une augmentation de l'empathie chez les jeunes Américains, démontrée par une prise de perspective et une préoccupation empathique accrues. Cependant, cette augmentation peut être entravée par notre méfiance les uns envers les autres, comme le souligne Jamil Zaki.

Les malentendus sur le niveau d'empathie des autres peuvent être préjudiciables, entraînant moins d'interactions, l'isolement et la déconnexion. Selon Zaki, si nous croyons au manque d'empathie des autres, nous sommes moins susceptibles de nous engager avec eux et nous privons de leur véritable chaleur et gentillesse.

Lire aussi: