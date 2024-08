Engagements dans le Jeu ou les Amusements - Les jeunes mâles jouent à des jeux pendant environ deux heures par jour.

Les filles passent moins d'un quart du temps journalier sur les jeux vidéo et les ordinateurs par rapport aux garçons. Selon une étude de 2022 menée par l'Office fédéral de la statistique, les garçons âgés de 10 à 17 ans passent environ 1 heure et 46 minutes par jour à jouer sur ordinateur, smartphone, console ou autres appareils. En revanche, les filles du même âge groupe passent en moyenne seulement 26 minutes.

L'intérêt pour les jeux vidéo et les ordinateurs tend à diminuer avec l'âge, selon l'étude. Les personnes âgées de 10 à 17 ans consacrent en moyenne 1 heure et 7 minutes par jour au jeu, tandis que celles âgées de 18 à 29 ans en passent environ 38 minutes. Le groupe d'âge de 30 à 44 ans en passe 18 minutes, ceux de 45 à 64 ans en passent 8 minutes, et ceux de plus de 64 ans en passent 6 minutes, selon l'Office fédéral de la statistique.

En moyenne, seulement 19 minutes par jour

En tenant compte de tous les groupes d'âge, les personnes en Allemagne passent environ 19 minutes par jour sur les jeux vidéo et les ordinateurs. Ces statistiques proviennent de l'enquête sur l'utilisation du temps, qui est réalisée tous les dix ans environ sur une base volontaire, selon l'Office fédéral de la statistique. Les participants suivent leurs activités dans un journal de temps ou une application pendant trois jours spécifiques.

Malgré la différence significative de temps de jeu entre les garçons et les filles, les deux sexes passent collectivement peu de temps sur les ordinateurs. En tout, les personnes en Allemagne jouent aux jeux vidéo pendant environ 19 minutes par jour. Le temps passé à jouer diminue considérablement avec l'âge, comme en témoignent les données présentées dans l'étude.

