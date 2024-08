Les jeunes kényanes appellent à la "mère de toutes les manifestations" alors que le président prête serment au nouveau cabinet

La police a tiré des gaz lacrymogènes contre des manifestants au centre-ville de Nairobi alors que de nombreuses entreprises restent fermées. Des affiches largement partagées sur les réseaux sociaux appellent à la "mère de toutes les manifestations" baptisée Nane Nane Marcha après la traduction swahilie de la date du jour - le 8 août.

"We shall march for our rights and tomorrow, we shall liberate this country," a déclaré Kasmuel McOure, l'un des manifestants les plus en vue, aux reporters mercredi.

Les manifestations ont commencé il y a presque deux mois, avec principalement des Kenyans de la Génération Z organisant sur les réseaux sociaux contre un projet de loi sur les finances maintenant retiré. Elles ont persisté alors que plus de citoyens rejoignaient un mouvement largement sans chef contre la corruption, le coût élevé de la vie et la brutalité policière.

Répression policière violente

Au moins 61 personnes ont été tuées lors des manifestations dans tout le pays, selon la Commission nationale kényane des droits de l'homme, accusant la police d'utiliser une force excessive et des balles réelles contre des manifestants principalement pacifiques.

Un autre manifestant en vue, Shad Khali, a qualifié jeudi de troisième libération du pays, déclarant que c'était le "climax d'un mois et demi de Kenyans réclamant la responsabilité et la gouvernance selon la loi" sur son compte X. De nombreux jeunes ont critiqué l'étiquette de "manifestations anti-gouvernementales" utilisée par les médias, affirmant qu'ils marchaient pour leurs droits tels que garantis par la constitution.

La police a averti que des criminels prévoyaient d'infiltrer les manifestations de jeudi pour commettre des crimes, promettant de déployer un personnel de sécurité adéquat. Le chef de police intérimaire, Gilbert Masengeli, a conseillé aux membres du public "de prendre des précautions supplémentaires lorsqu'ils se trouvent dans des zones bondées qui sont susceptibles de devenir émeutières".

Le président Ruto a dissous son cabinet le mois dernier après des pressions publiques, mais a réappointé environ la moitié des ministres, suscitant de nouvelles indignations. Les parlementaires ont rejeté seulement un des 20 noms soumis par le chef d'État kényan à

