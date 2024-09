Les jeunes handicapés expriment souvent leur mécontentement

De nombreux jeunes en Allemagne mènent généralement une vie satisfaisante, mais les jeunes en situation de handicap peignent souvent un tableau différent. Ils se sentent fréquemment discriminés et ont moins accès aux activités sociales. Il y a également un sentiment accru d'incertitude quant à l'avenir.

Une étude de l'organisation sociale Aktion Mensch, intitulée "Baromètre de l'inclusion des jeunes", vient étayer ces constats. Cette étude a interrogé des jeunes, avec et sans handicaps, âgés de 14 à 27 ans.

Les résultats montrent que seuls la moitié (53%) des jeunes en situation de handicap se disent globalement satisfaits de leur vie, contre plus des trois quarts (78%) de ceux sans handicap. Les expériences discriminatoires sont plus courantes chez les personnes en situation de handicap, avec 61% qui en rapportent, contre 85% chez les jeunes sans handicap.

Plus isolés et moins autonomes

L'étude met également en lumière les différences dans la participation sociale. Les jeunes en situation de handicap se sentent deux fois plus souvent seuls (26%) que leurs pairs non handicapés (13%). Ils trouvent également trois fois plus difficile de se faire de nouveaux amis. De plus, ils se sentent moins autonomes et moins libres de choisir leur école, leur formation ou leurs études. Avec 41%, ils expriment également un plus grand niveau d'inquiétude quant à l'avenir par rapport aux jeunes sans handicap (16%).

Christina Marx, porte-parole d'Aktion Mensch, a souligné l'importance de l'inclusion dès le plus jeune âge, en déclarant : "Les statistiques montrent clairement qu'il reste encore beaucoup à faire pour que la société accepte la diversité comme la norme ou même la voie comme un avantage. L'inclusion doit faire partie de la vie quotidienne dès le début pour que tout le monde en profite et que la discrimination ne commence même pas."

