- Les jeunes fréquentent les monuments historiques

La Fondation des monuments de Saxe-Anhalt, qui gère sept sites dans l'État, a accueilli environ 152 000 visiteurs l'an dernier, se souvenant des atrocités de la période nazie et de l'abus grave des droits de l'homme pendant la régime SED. Kai Langer, le directeur de la fondation, a déclaré à Magdebourg que bien qu'ils n'aient pas encore atteint les chiffres d'avant la pandémie, le nombre de visiteurs augmente. À leur apogée, les monuments ont attiré collectivement environ 200 000 visiteurs par an. Les totaux de visiteurs individuels n'ont however pas encore été atteints.

Le monument le plus respecté, le mémorial Marienborn à la division allemande, a enregistré environ 104 000 visiteurs l'an dernier. Le mémorial de Magdebourg sur la place Moritz et le mémorial de Halle à l'Ox Rouge ont tous deux accueilli environ 10 000 et 11 000 visiteurs, respectivement. Un public plus large a été touché par des activités externes.

Selon Langer, les groupes scolaires sont à nouveau des visiteurs fréquents. Il a révélé qu'ils étaient presque complets pour les visites scolaires. Les monuments facilement accessibles, comme celui dédié aux victimes de l'euthanasie nazie à Bernburg, sont les plus visités. Les équipes travaillant sur les sites ont connu quelques changements. Certains retraités sont partis, permettant au personnel plus jeune de parler aux visiteurs de manière plus innovante. Ils ont exploré de nouvelles méthodes, comme les bandes dessinées animées, les histoires animées numériques intégrant texte et son, pour combler l'écart entre l'histoire et le présent.

Le centre d'éducation politique de l'État finance les voyages scolaires aux monuments. Selon un porte-parole, le nombre de ces voyages a dépassé les niveaux d'avant la pandémie, avec 149 voyages en Saxe-Anhalt et au-delà l'an dernier, notamment sur des sites bien connus comme Buchenwald, Auschwitz, Treblinka et Theresienstadt.

La hausse prévue du nombre de visiteurs devrait se poursuivre en 2022. À ce jour, le centre d'éducation politique de l'État a accordé son approbation pour 189 voyages scolaires aux monuments en Saxe-Anhalt et au-delà pour l'année 2024, avec d'autres demandes encore en cours de traitement.

Maik Reichel, directeur du centre d'éducation politique de l'État, a déclaré : "Cela montre que notre stratégie à long terme avec la Fondation des monuments de Saxe-Anhalt est réussie. Récemment, nous avons même dû libérer des fonds supplémentaires pour aider autant d'écoles que possible à visiter ces lieux historiques authentiques. Les fonds initially fournis étaient insuffisants."

Le succès de la Fondation des monuments de Saxe-Anhalt dans l'engagement des jeunes visiteurs et l'utilisation de méthodes innovantes pour combler l'écart entre l'histoire et le présent témoigne de l'importance continue de la "culture de la mémoire". La hausse des voyages scolaires aux monuments, dépassant les niveaux d'avant la pandémie, indique un intérêt et une compréhension croissants des atrocités du passé, préservant cette "culture de la mémoire" pour les générations futures.

