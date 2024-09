- Les jeunes femmes assument le rôle de femmes au foyer

Les femmes dans la cuisine ? Sur Instagram et TikTok, le hashtag #HomeMaker (trad. femme au foyer) mène à un film bizarrement dépassé des années 50, étonnamment situé dans le présent. La tendance HomeMaker célèbre l'image de la femme au foyer traditionnelle qui s'occupe de la maison, des repas et de son apparence avec bonne humeur. Son objectif principal : un mari satisfait.

Le Charme de l'Art domestique

Une autoproclamée HomeMaker comme "Mary la Fermière" (28 ans), avec plus de 89 000 abonnés sur Instagram, cueille des herbes en robes fleuries, prépare des gâteaux spongieux extravagants, pose avec un livre de prière rose et compatit avec les hommes qui doivent préparer leur propre déjeuner. Elle déclare dans un post que être femme au foyer est le meilleur métier du monde et qu'elle est récompensée par de l'affection. Pour elle, le phénomène HomeMaker célèbre "le charme de l'art domestique et de la maternité".

Estee D. Women (26 ans), une HomeMaker avec presque 200 000 abonnés sur TikTok, accorde également la priorité au bonheur de son homme. Dans ses vidéos, elle discute de la manière d'attirer un "homme masculin" et de ce qu'est une femme au foyer : "C'est une femme qui opte pour un mode de vie traditionnel avec des rôles extrêmement traditionnels". L'homme travaille, la femme s'occupe de la maison. La vie de femme au foyer devient un mode de vie : Women est contre les prénuptiaux ("Parce que je crois en la fidélité de mon mari") et prône la soumission des femmes à leurs maris.

Dieu, le conservatisme, les tâches domestiques

Beaucoup considèrent ce mentalité soumise préoccupante, surtout lorsqu'elle place les femmes en désavantage économique. Les femmes au foyer rejettent cette critique, comme Women l'a expliqué à "CNN" : "La différence [par rapport aux femmes des années 50], c'est que nous avons le choix. Les femmes peuvent choisir d'être simplement femmes au foyer ou de travailler ou les deux".

Cependant, le passage de la femme au foyer traditionnelle aux valeurs conservatrices est rapide. Avec les starters de levain et les jupes longues, les femmes au foyer promeuvent souvent les valeurs chrétiennes et les idéologies conservatrices. Women est une chrétienne dévouée et une supportrice de Trump. "Mary la Fermière" considère son rôle de femme au foyer comme "divinement ordonné" et dénonce les droits à l'avortement, les personnes transgenres et les vaccinations, malgré avoir eu un compte OnlyFans avant sa carrière de femme au foyer.

Pourquoi autant de jeunes femmes sont-elles attirées par le mode de vie HomeMaker ?

Alors, pourquoi autant de jeunes femmes sont-elles attirées par le mode de vie HomeMaker ? En substance, c'est moins complexe. Women, par exemple, a vu sa mère, qui combinait enfants, tâches ménagères et travail en tant que mère célibataire, comme un mauvais exemple. "Je ne voulais pas lutter comme ça", a-t-elle déclaré à "CNN".

En effet, les femmes travaillent plus que les hommes, combinant travail rémunéré et non rémunéré. En Allemagne, c'est environ neuf heures de plus par semaine, comme "Der Spiegel" l'a rapporté cette année. Les modèles de rôle traditionnels contournent ce défi structurel. À condition que le revenu de la famille puisse subvenir aux besoins de la famille.

Il est intéressant de noter que les femmes au foyer et les féministes partagent un terrain d'entente important : toutes deux prônent la reconnaissance du travail domestique comme travail. Si l'amour et la reconnaissance sont une compensation suffisante, c'est hautement contestable.

Malgré les critiques, de nombreuses femmes au foyer, comme Estee D., considèrent leur choix d'embrasser les rôles traditionnels comme personnel. Elles argumentent, comme Estee l'a fait dans une interview avec CNN, que "les femmes peuvent choisir d'être simplement femmes au foyer ou de travailler ou les deux".

