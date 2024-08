Les jeunes en Chine ne dépensent pas pour la romance.

Les gens se ruaient jadis sur les réseaux sociaux pour exhiber leurs tout nouveaux iPhones et sacs Louis Vuitton offerts par leur partenaire, ainsi que des photos de dîners dans des restaurants chics, lors de la Saint-Valentin chinoise, qui tombe généralement en juillet ou en août de chaque année.

C'était à l'époque où la croissance économique de la Chine était l'envie du monde. Cette année, la fête a eu lieu samedi, et le tableau était bien différent. Les gens se sont connectés en ligne pour se plaindre de l'absence de cadeaux et d'esprit festif, invoquant une économie morose et un marché de l'emploi difficile.

Le hashtag "La consommation chute lors de la Saint-Valentin chinoise. Les jeunes sont-ils réfractaires à payer l'impôt de l'amour?" est devenu le sujet tendance numéro 1 sur la plateforme Weibo samedi, avec 200 millions de vues.

"La fête des Qixi n'est pas aussi dynamique que les années précédentes. On dirait presque un désert", a écrit un utilisateur.

Les propriétaires de certaines boutiques de fleurs se sont plaintes du manque de clients sur une autre plateforme populaire, Xiaohongshu, en publiant des images de roses non vendues dans leurs magasins. CNN n'a pas pu confirmer indépendamment ces allégations.

D'autres publications se souvenaient nostalgiquement de l'époque où les couples avaient de l'argent à dépenser lorsque l'économie mondiale était florissante. La Chine est actuellement confrontée à une liste de maux allant d'une consommation morose à une crise immobilière persistante et une crise de dettes croissante.

Alfred Wu, professeur associé à l'École de politique publique Lee Kuan Yew à l'Université nationale de Singapour, a déclaré que les jeunes, qui étaient de grands dépensiers lors de la fête des Qixi, ont du mal à trouver un emploi.

"I think the overall sentiment is very bad and consumers are very conservative," he said, adding that the negative sentiment has become "the overall pattern" and "not just one festival."

La baisse apparente de la consommation semble s'aligner sur la "tendance à la consommation faible observée au cours des deux dernières années," a déclaré le stratège de marché Yeap Jun Rong de IG, ajoutant que la confiance des consommateurs en Chine est "aux alentours de son record historique."

La façon dont les amoureux chinois se comportent est un enjeu pour les entreprises mondiales - et le gouvernement de Beijing. Récemment, plusieurs multinationales occidentales, de L'Oréal, le géant de la cosmétique, à Volkswagen, le constructeur automobile, ont sonné l'alarme sur la faible demande en Chine alors que la confiance des consommateurs reste au plus bas.

Une poussée gouvernementale

L'humeur morose affecte également les efforts du gouvernement chinois pour encourager le mariage comme moyen d'enrayer les taux de natalité en baisse et une population vieillissante. Une population en déclin est susceptible de freiner la croissance économique.

Au premier semestre 2024, seulement 3,43 millions de couples se sont mariés, soit la moitié du nombre enregistré pour la même période il y a dix ans, selon le ministère des Affaires civiles.

Samedi, la télévision d'État CCTV a diffusé une vidéo présentant de rares portraits de famille d'un jeune leader chinois Xi Jinping, sa femme Peng Liyuan et leur petite fille pour célébrer leur mariage, qui a duré plus de trois décennies.

Mais le message n'a pas convaincu, les gens se plaignant sur les réseaux sociaux de ne pas pouvoir fonder une famille parce qu'ils ont des dettes ou doivent travailler de longues heures.

"Quand les gens nés après 1990 sont maintenant endettés de plusieurs milliers de yuans, alors que '996007' devient la norme, où trouvent-ils l'énergie pour draguer?" s'est interrogé un utilisateur de Weibo.

Les termes "996" et "007" font référence aux heures de travail exigées par certains des plus grands conglomérats de Chine. Le premier fait référence aux travailleurs qui travaillent de 9h à 21h, six jours par semaine. Certains sont dans une situation "007", ce qui signifie qu'ils travaillent tous les jours.

Le pessimisme général se reflète dans les données commerciales et autres. Selon un calcul de CNN basé sur des données douanières officielles, les importations de diamants de qualité joaillerie ont diminué de 28 % au premier semestre de cette année par rapport à la même période en 2023.

Le fournisseur de diamants De Beers a déclaré dans son rapport semi-annuel 2024 que "les défis économiques persistants" en Chine ont retardé la reprise attendue après une forte baisse en 2023.

Et selon les données publiées vendredi dernier par l'Administration d'État des changes étrangers, les dettes directes

Je m'attends à ce que la deuxième moitié reste très difficile en Chine, a ajouté Joanne Wilson, directrice financière, lors d'une conférence sur les résultats. "Je m'attends à une baisse à deux chiffres pour l'ensemble de l'année (du chiffre d'affaires)."

Volkswagen et Mercedes étaient tout aussi pessimistes dans leur évaluation de l'économie chinoise.

"Je pense que tout le monde sait que depuis la levée des restrictions liées au Covid début de l'année dernière, le sentiment des consommateurs n'est pas revenu", a déclaré Ola Kaellenius, président du groupe Mercedes-Benz, aux analystes le 26 juillet. "Nous ne savons pas combien de temps il faudra, ni ce qui sera nécessaire pour que les consommateurs chinois retrouvent leur confiance."

Angelica Chiara Yazbeck et Shawn Deng ont contribué au reportage.

Malgré la force de l'économie chinoise par le passé, la fête des Qixi de cette année a été marquée par des plaintes concernant une économie morose et un marché de l'emploi difficile, ce qui a entraîné une baisse des dépenses en cadeaux et dîners luxueux. Cela a eu pour conséquence une baisse des ventes pour les entreprises, y compris les fleuristes, et une diminution des importations de diamants de qualité joaillerie.

Les efforts du gouvernement chinois pour encourager le mariage en tant que moyen d'aborder les taux de natalité en baisse et une population vieillissante ont également été affectés. Selon les données publiées vendredi dernier par l'Administration d'État des changes, les dettes d'investissement direct de la Chine ont diminué de près de 15 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre, une situation qui ne s'était produite que deux fois depuis 1998.

Lire aussi: