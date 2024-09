Au sein de la démographie jeunesse, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) se démarque comme la force dominante à la fois en Thuringe et en Saxe. Principalement, sa présence puissante sur les plateformes de médias sociaux contribue considérablement à l'acceptation mainstream de ce parti.

Selon un expert en sciences sociales, l'attrait de l'AfD auprès des jeunes électeurs est un reflet de sa normalisation. Le Dr. Rüdiger Maas, un chercheur sur les générations, explique que les jeunes considèrent l'AfD comme moins extrémiste en nature. De nombreux centristes auto-identifiés parmi les jeunes soutiennent l'AfD, selon une récente étude de Maas sur le sujet.

Le paysage politique traditionnel gauche-droite perd de sa pertinence pour la génération plus jeune. Maas souligne que, par conséquent, ces partis supposément 'extrémistes' ne sont pas relégués aux extrêmes. De plus, il y a une tolérance substantielle envers les sympathisants de l'AfD parmi les jeunes dans leur cercle social. De nombreux jeunes individus expriment : "Les extrêmes de droite ne sont pas nuisibles ; ils n'ont pas d'impact direct sur nous." Ce danger perçu semble principalement surestimé par la génération plus âgée.

Aux élections régionales de 2021 en Thuringe et en Saxe, l'AfD a obtenu la plus grande part des voix parmi les jeunes électeurs avec des écarts significatifs. En Thuringe, 36 % des 18-29 ans ont voté pour l'AfD, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2019. La CDU et La Gauche ont suivi de près avec 13 % chacune. En Saxe, l'AfD a reçu 30 % des voix des 18-29 ans, soit une augmentation de 9 % par rapport à il y a cinq ans. La CDU est arrivée deuxième avec 15 %.

L'AfD fait face à un désavantage injustifié

Maas prévoit une tendance similaire pour les élections régionales à venir dans le Brandebourg. La popularité de l'AfD auprès des jeunes et l'acceptation mainstream du parti sont principalement attribuées à l'utilisation des médias sociaux. "Les sujets liés à l'AfD résonnent plus sur les médias sociaux que ceux du SPD ou de la CDU", explique Maas. De plus, le parti a acquis des personnalités influentes avec une portée étendue.

Les jeunes utilisateurs des médias sociaux perçoivent souvent l'AfD comme un parti qui fait face à un désavantage injuste de la part des autres. "La correction de cette perception est minimale", dit Maas. Le manque d'options de coalition pratiques dans les États n'est pas un obstacle pour de nombreux jeunes électeurs, car ils ne le remarquent pas sur les médias sociaux. D'autres partis peuvent concurrencer s'ils investissent lourdement dans la publicité et utilisent des personnalités influentes sur les plateformes de médias sociaux, selon Maas.

Cependant, Maas met également en garde concernant le Brandebourg : "Ne sous-estimez jamais le pouvoir des sujets viraux." Les images célèbres d'Armin Laschet riant après la catastrophe de la vallée de l'Ahr en 2021 sont un exemple emblématique, souvent cité comme un facteur ayant contribué à sa défaite ultérieure en tant que candidat à la chancellerie de la CDU lors de l'élection fédérale de 2021.

Les élections au Landtag de Thuringe ont connu un changement significatif des allégeances politiques parmi les jeunes électeurs, l'AfD obtenant la plus grande part des voix dans ce groupe d'âge. Cette tendance est prévue pour se poursuivre lors des élections régionales à venir dans le Brandebourg, à mesure que l'acceptation mainstream et la forte présence de l'AfD sur les médias sociaux continuent de résonner auprès des jeunes électeurs.

Lire aussi: