Conflits politiques au niveau du district - Les jeunes électeurs considèrent l'AfD (Alternative für Deutschland) comme moins extrême pour de nombreuses raisons, selon les résultats de la recherche.

L'influence notable de l'AfD parmi les jeunes est considérée comme un symbole de l'acceptation du parti, selon les opinions des experts. Le chercheur Rüdiger Maas a déclaré à l'agence de presse allemande : "L'AfD n'est pas immédiatement perçue comme un parti d'extrême droite." Cette idée résonne chez de nombreux jeunes qui se considèrent comme centristes, mais qui votent pour l'AfD lors des élections, selon Maas, qui a récemment publié des recherches sur ce sujet.

La distinction claire entre les groupes politiques de gauche et de droite est de moins en moins pertinente pour la génération plus jeune, a souligné Maas. Cela permet aux partis extrêmes, comme l'AfD, de ne pas être marginalisés. De plus, il y a une tolérance élevée chez les jeunes envers les individus et les groupes qui soutiennent l'AfD dans leur entourage. "Les jeunes disent souvent : 'Les extrêmes droite ne sont pas méchants, ils ne nous feront pas de mal.' Cette perspective échappe souvent à la notice des personnes plus âgées", a ajouté Maas.

Lors des dernières élections régionales en Thuringe et en Saxe, l'AfD est arrivée en tête chez les électeurs âgés de 18 à 29 ans. En Thuringe, 36 % des électeurs de ce groupe d'âge ont soutenu l'AfD, soit une augmentation de 11 % par rapport aux élections de 2019. Le CDU et le Parti de gauche ont tous deux obtenu 13 % des voix, se classant ainsi à la deuxième place. En Saxe, 30 % du même groupe d'âge ont voté pour l'AfD, soit une augmentation de 9 % par rapport à il y a cinq ans. Dans ce cas, le CDU a terminé deuxième avec 15 %.

Maas prévoit une tendance similaire pour les élections régionales à venir dans le Brandebourg. Le succès de l'AfD parmi les jeunes électeurs et son acceptation généralisée peuvent être attribués en grande partie à sa présence prolifique sur les plateformes de médias sociaux, a-t-il affirmé. "Les sujets liés à l'AfD suscitent plus d'engagement sur les médias sociaux que ceux liés au SPD ou au CDU", a déclaré Maas, ajoutant que le parti a réussi à recruter des influenceurs ayant une audience importante.

Les jeunes électeurs, fortement influencés par les médias sociaux, perçoivent l'AfD comme un parti qui est injustement désavantagé par les autres partis. "Il y a peu de contre-narrative." De nombreux jeunes ont tendance à ignorer le fait que l'AfD n'a pas de véritable perspective de coalition dans les États, selon Maas. Il a poursuivi : "Ce détail n'apparaît pas souvent en évidence sur les médias sociaux."

Pour que les autres partis puissent saisir cette opportunité, ils devraient investir des fonds importants et accorder de l'attention aux influenceurs populaires sur les médias sociaux, selon Maas. Cependant, il a mis en garde : "Ne sous-estimez jamais la vitesse à laquelle les sujets peuvent devenir virals." Le rire d'Armin Laschet après la catastrophe des inondations dans la vallée de l'Ahr, que de nombreux

