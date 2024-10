Les jeunes de Borussia Monchengladbach se dirigent vers le prochain défi.

Après une fin de saison décevante, Borussia Mönchengladbach était attendu au tournant. Les recrues de renom ont fait naître des espoirs, mais l'équipe n'a pas réussi à décoller. À l'inverse, le FC Augsburg a fait valoir sa force à domicile et a finalement remporté une victoire spectaculaire et un but remarquable.

L'an dernier, Kevin Stöger et Keven Schlotterbeck de Borussia ont joué un rôle crucial dans la survie de VfL Bochum en Bundesliga. Ils ont renversé un déficit de 0:3 en barrage de relégation contre Fortuna Düsseldorf. Malheureusement, ils ont quitté Bochum pour de nouveaux défis, laissant les fans sur leur faim. Cette fois-ci, ils se sont à nouveau affrontés. Et c'est Schlotterbeck qui a savouré la victoire, marquant un but splendide pour Augsburg et permettant à son équipe de l'emporter 2:1 sur Stöger et son Borussia Mönchengladbach.

Borussia a commencé cette saison sur les chapeaux de roues. Avec pour ambition de construire sur la campagne 2020/21, ils ont recruté deux joueurs prometteurs : Stöger et Tim Kleindienst, appelé pour la première fois en équipe nationale allemande de football. Kleindienst a montré sa valeur en étant l'un des rares joueurs en forme de Gladbach, égalisant à la 72e minute.

Malheureusement, la performance de Borussia a été globalement décevante, mettant la pression sur l'entraîneur Gerardo Seoane. Les spéculations sur son poste ont circulé depuis la saison dernière, mais il a réussi à le conserver jusqu'à présent. Cette victoire n'a pas suffi à apaiser sa frustration, et il n'était pas satisfait de la performance de l'équipe : "Nous avons commis trop d'erreurs techniques, notre passe était brouillonne et nos décisions mauvaises. Quand nous avons essayé de presser, nous n'avons pas réussi à poser une menace sérieuse sur la ligne d'attaque adverse."

De plus, la pause internationale à venir n'a pas amélioré son humeur. Il a reconnu les limites que cela impose : "Je vais garder mes pensées sur la pause internationale pour moi. En tant qu'entraîneur, je ne peux pas y changer grand-chose. En perdant ce soir, nous entrons dans le week-end avec une humeur mélancolique. Nous utiliserons ce temps pour travailler avec les joueurs disponibles."

Les joueurs de Borussia ont exprimé leur frustration et leur autocritique, partageant les sentiments de leur entraîneur. Le capitaine Julian Weigl a exprimé ses pensées sur leur performance en première mi-temps : "Je ne peux pas vraiment l'expliquer. Au début, nous avons invité Augsburg avec nos erreurs, y compris celles commises lors de la construction. En deuxième mi-temps, nos efforts ont été insuffisants, et nous n'avons pas réussi à combler les brèches à l'arrière. C'est pourquoi ce soir a été globalement une déception."

De son côté, l'entraîneur de Augsburg, Jess Thorup, s'est félicité de la victoire, plaisantant sur le potentiel de Schlotterbeck en tant qu'avant-centre : "Peut-être que je vais envisager d'utiliser Keven comme attaquant quand il sera remis de sa blessure." Le défenseur a célébré en marquant un superbe coup franc pour donner l'avantage à son équipe et les mettre sur la voie de la victoire.

Marius Wolf a mis en valeur son talent en contrôlant le ballon dans la surface de réparation de Borussia avec sa poitrine avant de tirer un puissant coup au but. Combien de fois exécute-t-il des tirs comme celui-ci ? Il a répondu en riant : " Neuf fois sur dix, bien sûr." Il a loué son équipe pour leur effort collectif, reconnaissant leur mentalité, leur passion et leur détermination. Wolf a été l'un des joueurs les plus en vue d'Augsburg jusqu'à la 68e minute, où il a été remplacé en raison d'une blessure à la cuisse gauche. Il n'a pas fourni de détails sur la gravité de la blessure immédiatement après le match.

