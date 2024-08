Les jeunes d'aujourd'hui sont plus enclins à utiliser des voitures électriques.

Le scepticisme prédominant envers les véhicules électriques en Allemagne semble être une tendance principalement observée chez les générations plus âgées, comme l'indique une étude menée par l'assurance automobile ADAC sur la mobilité électronique. Selon cette étude, 29 % des conducteurs âgés de 18 à 29 ans pensent que leur prochain véhicule sera électrique, tandis que seulement 9 % de ceux âgés de 50 ans et plus partagent le même sentiment.

Chez les plus jeunes, plus de la moitié sont enclins à acheter une voiture électrique. En plus des 29 % qui optent sans aucun doute ou probablement pour un véhicule électrique pour leur prochain achat, 28 % supplémentaires sont dans la catégorie 'possiblement'. Cependant, ce pourcentage chute considérablement à seulement 18 % chez ceux âgés de 50 ans et plus.

La fréquence d'utilisation des voitures électriques penche également vers la génération plus jeune. Pas moins de 12 % de ceux de moins de 30 ans conduisent régulièrement électrique, comparé aux 4 % observés chez ceux âgés de 50 ans et plus.

L'autonomie ou le prix, quel est le facteur le plus important ?

Interrogés sur les critères principaux considérés lors de l'achat d'un véhicule électrique, l'autonomie est apparue comme la préférence principale pour tous les répondants, avec un impressionnant 38 %, tandis qu'un prix d'achat raisonnable arrivait en deuxième position avec 33 %. Un substantiel 25 % des participants ont déclaré avoir du mal à choisir entre ces deux critères.

Chez les conducteurs réguliers de voitures électriques, l'autonomie l'emportait de loin sur l'importance du prix, avec 68 % considérant l'autonomie comme la priorité absolue, contre 24 % qui penchaient vers un prix d'achat plus abordable.

L'étude a également mis en évidence des écarts considérables dans la compréhension des véhicules électriques chez les répondants. Près de 50 % des participants ont admis ne pas comprendre pleinement les avantages et les inconvénients associés aux véhicules électriques, tandis que seulement 49 % affichaient une position plus informée sur le sujet.

