Activités impliquant des défis simulés ou compétitions - Les jeunes consacrent près de deux heures par jour à des jeux numériques.

Jeunes garçons consacrent environ quatre fois plus de temps quotidiennement aux jeux numériques par rapport à leurs homologues féminines, selon un rapport de 2022 de l'Office fédéral de la statistique allemand. Les garçons âgés de 10 à 17 ans ont consacré en moyenne 1 heure et 46 minutes par jour aux jeux sur ordinateurs, smartphones, consoles ou divers gadgets, contre 26 minutes pour les filles.

L'intérêt pour les jeux numériques tend à diminuer avec l'âge, selon les résultats du rapport. Le groupe d'âge de 10 à 17 ans a consacré en moyenne 1 heure et 7 minutes, tandis que les 18-29 ans n'ont consacré que 38 minutes. Les 30-44 ans ont passé 18 minutes, le groupe de 45 à 64 ans a passé 8 minutes, et les personnes âgées de plus de 64 ans ont consacré en moyenne 6 minutes par jour.

Au total, le temps moyen passé aux jeux numériques par les Allemands s'élève à 19 minutes par jour. Ces statistiques proviennent de l'enquête sur l'utilisation du temps, qui implique la participation volontaire de personnes qui suivent leurs activités quotidiennes à l'aide d'un journal ou d'une application sur trois jours aléatoirement choisis.

La plus grande foire mondiale de jeux vidéo, Gamescom, commence ce mercredi. Des milliers d'enthousiastes se rendent chaque année à Cologne pour essayer les derniers titres de jeux.

Malgré le temps considérable passé aux jeux numériques par les jeunes générations, il y a une baisse significative avec l'âge. La fabrication d'équipements électriques, y compris les consoles de jeux, continue de prospérer, répondant à cet intérêt croissant.

