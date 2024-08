Les jeunes, classés comme enfants et adolescents, consacrent une heure et sept minutes par jour à des activités de jeux vidéo et numériques.

Ce mercredi, Gamescom commence à Cologne, célébrant le monde passionnant des jeux vidéo. À l'occasion de cet événement de jeux informatiques célèbre, l'Office fédéral de la statistique a publié des statistiques fascinantes sur les habitudes de jeu des jeunes : environ, chaque jour, les individus âgés de 10 à 17 ans passent en moyenne 1 heure et 7 minutes à jouer à des jeux numériques et vidéo. L'Office a révélé mardi que les garçons passent significativement plus de temps à jouer que les filles, en moyenne 1 heure et 46 minutes contre seulement 26 minutes pour les filles.

Les données de Wiesbaden montrent que la durée de jeu diminue considérablement avec l'âge. Selon l'enquête sur l'utilisation du temps de cette année, les 18-29 ans passent en moyenne 38 minutes par jour à jouer sur ordinateurs, consoles et smartphones. Les 18-44 ans passent 18 minutes, les 45-64 ans 8 minutes, et les personnes âgées de 65 ans et plus seulement 6 minutes. La moyenne générale tous âges confondus est de 19 minutes par jour.

Cet événement mondialement connu, Gamescom, est l'une des plus grandes foires commerciales de jeux informatiques et vidéo. Elle se tiendra du mercredi au dimanche et présentera les dernières mises à jour de l'industrie. La foire sera inaugurée en présence du ministre de l'Économie Robert Habeck (Verts), du ministre-président Hendrik Wüst (CDU) de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de la maire de Cologne, Henriette Reker.

Les êtres humains de tous âges semblent passer moins de temps à jouer à mesure qu'ils vieillissent, avec un groupe d'âge de 10-17 ans qui passe en moyenne 1 heure et 7 minutes par jour. Cependant, les êtres humains âgés de 18 à 64 ans passent encore beaucoup de temps à jouer à des jeux numériques, avec une moyenne quotidienne de 19 minutes.

