Après une saison décevante, Borussia Mönchengladbach était censé se ressaisir. Malgré l'arrivée de joueurs notables, ils peinent à trouver leur rythme. FC Augsburg, quant à lui, a su profiter de son avantage à domicile, célébrant ainsi un but spectaculaire.

Après un retour remarquable en Bundesliga avec VfL Bochum lors de la saison précédente, Kevin Stöger et Keven Schlotterbeck ont each suivi leur propre chemin, au grand désarroi des fans de Bochum. Cette fois-ci, un vendredi soir, Stöger et Schlotterbeck se sont retrouvés sur le terrain, mais cette fois en tant qu'adversaires. Et c'est Schlotterbeck qui a eu le dernier mot, marquant un but de rêve pour FC Augsburg dans leur victoire 2-1 contre Borussia Mönchengladbach de Stöger. Ce dernier a quitté le stade déçu, s'apprêtant à faire une pause internationale.

Le début de saison de "Fohlen" a été décevant. Espérant un tournant important, deux nouveaux joueurs ont été engagés : Stöger et Tim Kleindienst, qui avait impressionné à 1. FC Heidenheim et avait récemment été appelé en équipe nationale allemande. Kleindienst a montré son talent contre FCA, étant l'un des rares joueurs de Gladbach à maintenir une bonne forme et à égaliser (72.).

Insatisfaisant pour Borussia

Malgré les efforts de Kleindienst, cela n'a pas été suffisant pour Borussia. L'entraîneur Gerardo Seoane est maintenant sous une pression encore plus grande, les rumeurs de son licenciement ayant circulé depuis la saison précédente. Bien qu'il ait conservé son poste pour l'instant, il fait face à une frustration accrue. Il n'était pas satisfait de la performance de son équipe : "Nous avons commis trop d'erreurs techniques, dans notre passe, notre précision et nos décisions. Lorsque nous avons pressé, nous n'avons pas réussi à menacer la ligne défensive de l'adversaire, créant des situations plus claires."

La pause internationale qui approche, qui limitera son effectif, ne lui plaît pas : "Je vais garder mes opinions sur la pause internationale pour moi, car je ne peux pas la changer. Nous allons entrer dans le week-end mécontents à cause de la défaite. Nous allons utiliser le temps pour travailler avec les joueurs qui restent."

Les joueurs ont partagé cette frustration et cette autocritique. Le capitaine de l'équipe Julian Weigl a déclaré : "Je ne peux pas l'expliquer. En première mi-temps, nous avons involontairement invité Augsburg, même dans notre construction. En deuxième mi-temps, cela n'a pas été assez impactant, et nous avons laissé trop d'espaces à l'arrière. C'est pourquoi le match n'a pas été réussi sur tous les aspects."

Un attaquant surprise ?

EnMeanwhile, Augsburg's morale was considerably higher. In the thrill of their second win of the season, coach Jess Thorup was in a jovial mood. "I have to consider playing Keven as a striker when he's fully fit," he joked about his defender who scored a beautifully executed volley to bring his team ahead and give them the edge in their victorious pursuit.

**En utilisant sa poitrine, Schlotterbeck a contrôlé le ballon avec conviction dans la surface de réparation de Gladbach et l'a puissant

