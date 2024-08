- Les jeudis, les téléviseurs

20:15, ZDF, Le Sheriff de la Piscine, Série Comique

Surveillant la piscine municipale de Grubberg en Bavière comme si c'était son domaine, le responsable de la piscine Karl Kruse (Milan Peschel) exerce un contrôle de fer sur l'ordre et la ponctualité. La piscine possède un charme des années 70, mais la famille de canards qui y habite et la vieille Frau Bogner (Monika John) ignorent les règlements de Karl. La piscine a besoin de rénovations et Karl attend une aide financière de la ville. Cependant, la maire (Gisela Schneeberger) voit les choses différemment : elle veut vendre le terrain de la piscine au promoteur Albert Dengler (Sebastian Bezzel) pour en tirer profit.

20:15, Das Erste, Danger sur la Route : Criminels en Liberté, Drame Policier

Cette fois-ci, Hauke Jacobs (Hinnerk Schoennemann) et Hannah Wagner (Jana Klinge) doivent faire face à des adversaires retors. Une évasion audacieuse orchestrée par quatre prisonniers les amène à chercher refuge à Schwanitz. Suite à un cambriolage raté, des coups de feu éclatent avec le propriétaire de la maison, blessant l'un des évadés. Les prisonniers kidnappent ensuite Jule Christiansen (Marleen Lohse), qui leur prodigue des soins médicaux, ainsi que son stagiaire Lea (Carolin Granier).

20:15, RTL, Je suis une Légende de la Jungle - Le Grand Retour, Émission de Téléréalité

En l'honneur des Avengers de Marvel et de la Ligue des Justiciers de DC, RTL pousse les limites de la célébrité en réunissant ses légendes de la jungle pour les 20 ans de "IBeS", cette fois-ci sous la chaleur de l'été sud-africain. Dans cette saison anniversaire, 13 anciennes lumières de la jungle reviennent pour une initiation dans la jungle. S'en sortiront-ils brillamment aux défis, partageront-ils des anecdotes émouvantes autour du feu de camp et feront-ils preuve d'une détermination inébranlable ?

20:15, ProSieben, Beauté & Intelligence, Concours Amoureux

Huit intellectuels introvertis se mettent en couple avec huit beautés confiantes : qui saura incarner le monde de l'autre ? Les couples beauté-intello s'affrontent pour la suprématie sur Koh Samui (Thaïlande). Ceux qui montrent de la camaraderie ont plus de chances de monter sur le podium des gagnants : quel rôle jouent les beautés assertives et les solitaires timides pour pousser l'autre vers de nouveaux sommets ? Quel duo l'emportera dans des défis improbables et remportera finalement un prix de 50 000 euros ?

20:15, VOX, Le Hors-la-loi, Épopée Historique

Dans l'Angleterre du 13e siècle, l'archer Robin Longstride (Russell Crowe) sert sous le roi Richard Cœur de Lion (Danny Huston). During an unsuccessful assault on a French stronghold, Lionheart suffers a fatal injury from an arrowshot. In light of Lionheart's demise, Robin and companions elect to return to England. However, a menacing ambush threatens a group of crusaders, resulting in the loss of Robin's comrade Robert Loxley (Douglas Hodge). Robin's resolve: Secure the throne for England and carry out Loxley's final wishes.

