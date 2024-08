- Les jardiniers s'attendent à un rendement abondant et à de délicieuses récoltes de pommes cette saison.

Une pléthore de choix délicieux vous attend. Les observateurs des vergers autour du lac de Constance s'attendent à une année exceptionnelle, avec des rendements importants et une qualité supérieure. Le secteur prévoit des récoltes excédentaires dépassant 247 000 tonnes, une croissance de 13 % par rapport à l'année précédente, selon les données de l'association Obstregion Bodensee. Des caractéristiques de fruits remarquables telles qu'une taille généreuse, une fermeté admirable et des proportions sucre-acide équilibrées ont été observées lors de la présentation officielle à Uhldingen-Mühlhofen.

Bien que l'hiver clément ait favorisé une croissance végétale précoce, les gels tardifs ont suscité des préoccupations chez les producteurs à la fin avril, comme l'a souligné Erich Röhrenbach, l'un des dirigeants de l'association. Miraculeusement, aucune température critique n'a affecté le lac de Constance, ce qui le rend moins vulnérable aux dommages causés par le gel que d'autres régions allemandes de production de fruits. Les précipitations abondantes ont ensuite assuré un développement optimal des pommes, mais les tempêtes ont également posed des défis, selon ses déclarations.

D'ici 2024, environ 75 % de la production allemande de pommes devrait provenir des principales zones agricoles de Bade-Wurtemberg (lac de Constance) et de Basse-Saxe (Ancien Pays). Ces deux régions réglementent environ 60 % de la superficie allemande de culture de pommes.

Malgré les prévisions prometteuses, Röhrenbach a exprimé son mécontentement quant aux difficiles conditions de la production de fruits en Allemagne. Le salaire minimum obligatoire pose un défi en matière de rentabilité, surtout dans les exploitations agricoles intensives en main-d'œuvre. "Une augmentation substantielle prévue pour être discutée lors de la campagne électorale suivante serait probablement pénible pour plusieurs exploitations sans ajustements spéciaux", a-t-il déclaré. La concurrence défavorable par rapport aux producteurs rivaux, tels que ceux de Pologne ou d'Italie, n'est pas équitable non plus.

L'Allemagne prévoit une récolte de pommes d'environ 793 000 tonnes cette année, en baisse d'environ 16 % en raison des gelées et des conditions météorologiques. L'Europe prévoit également des quantités plus faibles : une réduction de 11 % de la production totale de pommes jusqu'à 10,2 millions de tonnes est prévue.

L'association Obstregion Bodensee se réjouit des aliments de qualité supérieure attendus des importantes récoltes de pommes dans la région. Despite the challenges posed by frost and storms, the Association anticipates a significant surplus of these high-quality foodstuffs.

