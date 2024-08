- Les investisseurs tombent sur des courtiers frauduleux

Dans la recherche d'investissements lucratifs, un homme et une femme de Rostock sont tombés victimes d'escrocs en ligne et ont perdu une somme importante d'argent. Selon la police, la femme a investi toutes ses économies, s'élevant à plusieurs centaines de milliers d'euros, dans une soi-disant offre de dépôt à terme sérieux au milieu du mois de juillet. Elle avait été conseillée par téléphone et par e-mail sur les opportunités d'investissement et, croyant que c'était légitime, a transféré l'argent comme convenu.

Il s'est ensuite avéré que le soi-disant conseiller en investissement avait frauduleusement utilisé les données d'une entreprise existante dans le secteur financier. La victime n'a découvert cela que lorsque les détails d'accès qu'elle avait reçus ne fonctionnaient pas, et que les banques impliquées ont confirmé qu'aucun compte n'avait été ouvert.

La tentative de l'homme d'augmenter son compte en faisant du commerce de cryptomonnaies s'est également soldée par des pertes importantes, selon la police. Il s'était inscrit sur une plateforme en ligne proposant de tels services en mai et avait été immédiatement contacté. Avec le soi-disant expert, il a investi plus de 100 000 euros de ses économies d'ici début août. Cependant, lorsque le jour prévu pour le paiement des profits promis est arrivé, le contact avec le soi-disant conseiller a soudainement cessé, et la victime a réalisé qu'il avait été escroqué. Il a alors déposé une plainte la semaine dernière.

Dans les deux cas, la police criminelle a lancé des enquêtes pour suspicion de fraude d'investissement et a mis en garde contre les offres douteuses. "Avant de faire un investissement, consultez votre banque locale ou le centre de conseil aux consommateurs", conseillent les officiers.

