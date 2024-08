Les investisseurs sont inquiets au sujet des données financières de Nvidia.

Après une période de croissance du marché de l'IA, les investisseurs américains sont sur les nerfs face à la possibilité d'une crise du marché. Les attentes pour les résultats trimestriels de Nvidia sont extrêmement élevées, ce qui crée de la tension parmi les investisseurs de Wall Street. L'indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,4 %, clôturant à 41 091 points. Le S&P 500 et l'indice tech Nasdaq ont également tous deux baissé. "Les investisseurs sont un peu nerveux quant à ce que Nvidia va révéler", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef de CFRA Research. "Avec les attentes si élevées, la question est de savoir jusqu'à quel point cela peut encore s'améliorer ?"

Les résultats trimestriels de Nvidia pourraient avoir un impact significatif non seulement sur son propre titre, mais aussi sur le secteur de la tech et le marché plus large. Les rallyes de Nvidia ont initialement propulsé les actions de la tech au début de l'année, mais l'inflation des coûts de l'IA lors de la dernière période de reporting a rendu les investisseurs méfiants.

Pression sur les prix des matières premières

Simultanément, les préoccupations économiques ont touché les prix des matières premières. Bien que les tensions au Moyen-Orient se soient quelque peu apaisées, les inquiétudes des investisseurs quant à la demande persistent. Le brut de mer du Nord, benchmark du golfe de Guinée, a baissé de 0,9 % à 78,80 dollars le baril. Le brut léger américain WTI a baissé de 0,8 % à 74,72 dollars le baril. Les stocks de brut américain ont baissé de 846 000 barils à 425,2 millions de barils, selon les données gouvernementales. Les analystes avaient prévu une baisse de 2,3 millions de barils. "C'est surprenant de voir la consommation de pétrole si faible alors que l'activité des raffineries est à un niveau élevé de six semaines", a commenté Matt Smith, analyste en chef de la société de données Kpler. Les préoccupations concernant le ralentissement économique en Chine ont également influencé les prix à la baisse. "La demande en Chine reste faible", a déclaré Amarpreet Singh, analyste de Barclays. "Il n'y a pas encore de signes convaincants de la reprise attendue au deuxième semestre."

Buffett franchit la barre du trillion de dollars

Among individual stocks, Berkshire Hathaway's shares gained attention. Two days before Warren Buffett's 94th birthday, the company's value surpassed the $1 trillion mark. Nordstrom shares also rose nearly 4% as the company's revenue grew over 3% during the last quarter, despite sector instability. However, US server provider Super Micro Computer encountered significant difficulties. Its shares plummeted nearly 25% to a seven-month low of around $421 following the postponement of its annual report. Short-seller Hindenburg's accusations had already caused the stock to plummet on Tuesday. Bath & Body Works stock also fell nearly 7% after a profit warning. Consumers have been holding back on purchasing items like perfumes and scented candles due to high inflation.

La baisse de 0,4 % de l'indice Dow Jones Industrial Average pourrait être un signe d'une incertitude plus large sur le marché, compte tenu des résultats trimestriels à venir de Nvidia et des préoccupations concernant l'inflation des coûts de l'IA dans l'industrie.

