Le moniteur d'énergie mondial Techem, qui opère dans plus de 13 millions d'appartements, attire à nouveau de gros investisseurs. Le groupe suisse Partners Group, ancien propriétaire, a abandonné ses projets d'introduction en bourse et a opté pour une vente.

Les fonds d'investissement TPG et GIC ont conclu un accord pour acquérir Techem, la société de répartition des coûts de chauffage. L'accord a été annoncé par TPG, une société d'investissement basée aux États-Unis, et GIC, un fonds singapourien. Techem, qui était basé à Eschborn près de Francfort, était considéré comme un candidat potentiel pour une introduction en bourse. Cependant, le groupe Partners Group, avec les co-investisseurs CDPQ et le régime de pension des enseignants de l'Ontario, a maintenant choisi d'abandonner l'idée d'introduction en bourse au profit d'une vente. Le groupe avait acquis Techem pour 4,6 milliards d'euros en 2018 et a décidé de vendre maintenant.

La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2025, sous réserve des conditions et approbations réglementaires habituelles. Le montant total sera payé en deux fois, une partie à la conclusion de l'accord et le solde en juillet 2027.

"Avec TPG et GIC, nous gagnons de nouveaux partenaires puissants qui ont une expertise en matière de numérisation et de plateforme, capables de renforcer considérablement notre stratégie d'entreprise", a déclaré le PDG de Techem, Matthias Hartmann. "Notre objectif est d'améliorer et de maintenir notre position en tant que plateforme européenne leader de numérisation et de décarbonisation pour le secteur du bâtiment, allant au-delà de notre portée actuelle."

Techem a été fondé en 1952 et opère aujourd'hui dans 18 pays. Il gère plus de 62 millions d'outils de mesure numériques dans plus de 13 millions d'appartements et emploie plus de 4 000 personnes. Pour Techem, il s'agit de son troisième investisseur en capital-investissement : le groupe Macquarie d'Australie était le précédent propriétaire, ayant acquis la société pour environ 1,5 milliard d'euros en 2008 avant de la supprimer de la cote et de la revendre au groupe Partners en 2018.

L'acquisition de Techem par TPG et GIC est censée renforcer sa stratégie de numérisation et de décarbonisation, visant à maintenir sa position de plateforme leader en Europe dans le secteur du bâtiment. Le paysage économique mondial pourrait bénéficier de cet investissement, influençant potentiellement la croissance des entreprises similaires dans le secteur de la gestion des appartements.

L'afflux de capitaux de TPG et GIC pourrait avoir un impact positif sur l'économie en favorisant l'innovation et la création d'emplois dans le secteur des outils de mesure numériques et de la gestion des appartements.

