Les investisseurs américains sont rassurés par les ventes de panique

Les nuages de l'instabilité boursière se sont dissipés. Le calme revient à la fin d'une semaine mouvementée. Probablement grâce aux perspectives d'assouplissement de la politique monétaire de la Fed. Les actions du portail de réservation en ligne Expedia sont particulièrement recherchées. Malgré un pronostic faible.

Les propos rassurants d'un responsable de la banque centrale américaine ont poussé Wall Street vers la clôture de la semaine. L'indice Dow Jones a clôturé en hausse de 0,1 pour cent à 39 497 points. Le Nasdaq, riche en technologies, a progressé de 0,5 pour cent à 16 745 points. Le S&P 500, large panel, a augmenté de 0,5 pour cent à 5 344 points.

"Les investisseurs sont actuellement extrêmement sensibles à toutes les statistiques sur le marché du travail aux États-Unis", a déclaré l'analyste Charalambos Pissouros de la maison de courtage XM. La vente panique après les faibles chiffres de l'emploi de la semaine précédente et le soulagement suite aux demandes initiales jeudi l'ont montré clairement. Par conséquent, de bonnes données économiques sont bonnes pour les marchés boursiers pour l'instant, même si cela signifie que la Fed ne baissera pas les taux d'intérêt autant que souhaité.

Que la Fed assouplisse sa politique monétaire en septembre est considéré comme acquis. Les participants du marché ont interprété les dernières déclarations du banquier central américain Jeff Schmid comme une confirmation de cela. Le patron de la Federal Reserve Bank of Kansas City, connu pour son penchant pour une politique monétaire plus restrictive, s'est exprimé positivement sur l'évolution de l'économie et de l'inflation et a laissé entendre un ajustement de la politique monétaire. Actuellement, environ la moitié des investisseurs s'attendent à une baisse de quartier de point, le reste s'attend à une baisse de demi-point.

Expedia recherchée malgré un pronostic faible

Les actions d'Expedia étaient recherchées, gagnant plus de dix pour cent. Le portail de réservation en ligne avait livré un résultat trimestriel surprenant, mais avait présenté des objectifs annuels globaux inférieurs aux attentes du marché. Apparemment, les investisseurs ont vu cet pronostic comme conservateur, a déclaré l'analyste Thomas Champion de la banque d'investissement Piper Sandler. D'autres analystes ont mis en avant les attentes basses après les chiffres décevants des concurrents AirBnB et Booking.com.

Les actions de Paramount Global étaient également en demande, avec une hausse d'environ un pour cent. Après le conglomérat médiatique américain Warner Bros Discovery, le rival Paramount Global procède également à des dépréciations d'un milliard de dollars sur ses chaînes de télévision. En outre, Paramount a annoncé l'élimination de 15 pour cent de ses emplois, ce qui correspond à environ 3 200 postes.

D'un autre côté, les actions d'Eleven Beauty ont chuté de plus de 14 pour cent après que le fabricant de cosmétiques ait déçu le marché avec son pronostic de résultats et de chiffre d'affaires.

