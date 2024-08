Les investisseurs américains perdent courage

Initialment, il semblait que les actions américaines continuaient leur reprise à Wall Street. Cependant, les traders ont finalement perdu leur assurance, et les indices américains ont fermé près de leurs plus bas quotidiens. Les craintes concernant une frappe potentielle en Iran au Moyen-Orient ont entraîné une hausse des prix du pétrole.

Wall Street a initialement enregistré des gains, mais a finalement terminé en baisse. L'indice Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 0,6 % à 38 763 points mercredi. Le Nasdaq, orienté vers la technologie, a chuté d'environ 1 % à 16 195. Le S&P 500, large panel, a perdu 0,8 % pour atteindre 5 199. Plus tôt dans la journée, les indices avaient enregistré des gains compris entre 1 % et 2 %.

Ces gains temporaires étaient dus à des grandes entreprises de la tech qui avaient connu des difficultés récemment. Les actions Microsoft, qui avaient augmenté de jusqu'à 2,6 %, ont finalement terminé en baisse de 0,3 %. Les actions Amazon, qui avaient augmenté de jusqu'à 3,5 %, ont réussi à réaliser un petit gain de 0,5 %. Nvidia est passé dans le négatif et a perdu plus de 5 % après une hausse précédente de 4,4 %. Michael Landsberg, directeur des investissements chez Landsberg Bennett en Floride, a déclaré que la volatilité accrue dans le secteur était susceptible de se poursuivre. "De nombreux investisseurs ont de gros gains dans les actions tech, donc ils se concentrent sur la gestion du risque", a-t-il déclaré. Les craintes que les actions tech aient augmenté trop rapidement cette année, ainsi que les craintes de récession, ont été des facteurs majeurs dans la récente baisse des marchés mondiaux.

Les craintes au Moyen-Orient entraînent une hausse des prix du pétrole

Le VIX, indicateur de la "peur" des actions américaines, est resté relativement stable à 27,85 points. Il avait atteint un pic de quatre ans de 65,73 points lundi. Une "pilule calmant" a été administrée aux investisseurs mondiaux par le vice-gouverneur de la banque centrale japonaise, a déclaré le stratège Jürgen Molnar de RoboMarkets. Shinichi Uchida a déclaré que la banque centrale japonaise prévoyait d'éviter des taux d'intérêt plus élevés compte tenu de la récente turbulence des marchés. Cela a affaibli le yen japonais, entraînant une hausse de près de 2 % du dollar à 146,82 yens. L'indice Nikkei, qui avait connu sa plus forte baisse depuis le "Lundi noir" 1987 lundi, a gagné plus de 1 %.

Tous les regards sont désormais tournés vers les prochains discours des représentants de la Fed et les données économiques pour obtenir plus de clarté sur la perspective des marchés et de l'économie américaine à court et moyen terme, a déclaré l'analyste Pierre Veyret de la société de courtage ActivTrades. Entre-temps, les marchés pétroliers ont continué de augmenter. Le Brent de la mer du Nord et le brut américain WTI ont chacun augmenté d'environ 2,5 % pour atteindre respectivement 78,32 et 75,19 dollars le baril. Le Moyen-Orient se prépare à une nouvelle vague d'attaques par l'Iran et ses alliés suite à l'élimination de membres de haut rang des groupes militants Hamas et Hezbollah la semaine dernière. "Tout

