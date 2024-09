Les investisseurs achètent activement des titres allemands de titres de titres de logement.

Le principal groupe immobilier allemand, Vonovia, vise à prendre le contrôle total de son rival, Deutsche Wohnen. Détenant déjà 87 % des actions de Deutsche Wohnen, Vonovia, basé à Bochum, cherche maintenant à acquérir le reste des parts. Un analyste propose une valeur de 31 euros. Les investisseurs se ruent sur le marché.

La stratégie de Vonovia pour renforcer sa domination sur Deutsche Wohnen, une société basée à Berlin, a fait bondir ses actions. Les actions de Deutsche Wohnen ont augmenté de presque 25 %, atteignant un pic inégalé depuis plus de deux ans. Vonovia, en tant que principal actionnaire, a annoncé la veille son intention d'augmenter son contrôle et d'acquérir plus d'actions, ce qui pourrait entraîner une augmentation de capital pour la société basée à Bochum.

Vonovia et Deutsche Wohnen ont convenu de négocier pour finaliser un accord de position dominante et de transfert de résultats pour Deutsche Wohnen, selon Vonovia. Dans le cadre de cet accord, Vonovia proposera aux actionnaires minoritaires de Deutsche Wohnen d'acheter leurs actions, selon l'estimation de Bankhaus Baader d'une valeur équitable de 31 euros par action de Deutsche Wohnen. Compte tenu de l'indemnisation des actionnaires de Deutsche Wohnen, Vonovia pourrait également devoir augmenter son propre capital. De plus, les actionnaires recevront une rémunération annuelle pendant la durée du contrat.

Les détails de l'indemnisation restent à déterminer. La société basée à Bochum prévoit de finaliser le contrat lors des assemblées générales extraordinary de Vonovia et de Deutsche Wohnen en décembre 2024. Vonovia, qui a acquis une participation majoritaire dans le concurrent en 2021, détient actuellement plus de 87 % des actions de Deutsche Wohnen et vise à en obtenir plus.

Vonovia a été touché par la crise immobilière ces dernières années. Des facteurs tels que des taux d'intérêt élevés, des coûts de construction en hausse et une baisse de la valeur des biens immobiliers ont pesé sur le secteur. Cependant, avec la réduction des taux d'intérêt par les banques centrales, un redressement semble imminent. "Vonovia a résisté à la crise", a noté le PDG Rolf Buch en août. Maintenant, Vonovia intensifie ses efforts contre Deutsche Wohnen. La réaction du marché a été positive : les actions de Vonovia ont également augmenté en début de négociation.

La prise de contrôle agressive de Vonovia sur Deutsche Wohnen a suscité des discussions sur l'impact sur l'économie allemande. Avec Vonovia qui pourrait augmenter son capital et offrir des valeurs équitables aux actionnaires minoritaires, l'économie pourrait connaître un changement dans le secteur immobilier. La fusion pourrait également conduire à un marché plus consolidé, affectant les prix de location et les options de logement pour de nombreux résidents allemands.

Lire aussi: