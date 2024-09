- Les investissements dans le secteur industriel de la Basse-Saxe sont en baisse, selon une étude récente de l'IW.

Un rapport de IW Consult indique que le pôle économique de Basse-Saxe est menacé de rester à la traîne. Selon Michael Hüther, directeur de l'Institut de l'économie allemande (IW), les entreprises donnent de plus en plus la priorité aux investissements dans les marchés étrangers. La Basse-Saxe serait en train de perdre du terrain en raison de différentes crises, avec une diminution significative des investissements dans les sites nationaux, selon les critiques de l'association des employeurs Niedersachsenmetall, qui a commandité l'étude. Les investissements dans cette région pour des extensions de capacité sont rares.

Les obstacles aux investissements en Basse-Saxe, selon une enquête auprès de 263 entreprises industrielles de Basse-Saxe, montrent que 65 % des répondants citent les coûts du travail élevés comme le principal obstacle ; suivi de près par la lourde charge financière des impôts et des contributions (58 %) et la pénurie de main-d'œuvre et de travailleurs qualifiés (53 %). Les avantages de l'investissement à l'étranger sont perçus par 81 % des répondants, notamment les coûts de l'énergie plus bas et un environnement économique favorable ; 79 % reconnaissent l'avantage des impôts et des contributions plus bas.

Les Demandes de l'Association

"Il faudrait rétablir des conditions de localisation favorables en Basse-Saxe et en Allemagne", a affirmé Niedersachsenmetall. Cela pourrait impliquer la suppression de la surcharge de solidarité pour les entreprises. Les coûts de l'énergie durables, en particulier pour les grands consommateurs d'électricité, ne sont actuellement pas prévisibles - dans ce cas, les paquets de secours devraient être rendus permanents. De plus, "les coûts du travail en Basse-Saxe restent traditionnellement élevés et doivent être compensés par d'autres avantages concurrentiels", a demandé l'association.

La Perspective du Ministre de l'Économie

La Basse-Saxe et l'économie allemande traversent actuellement une phase économique difficile, a déclaré le ministre de l'Économie de Basse-Saxe, Olaf Lies (SPD). "Nous devons créer un contexte pour attirer les investissements et la production dans cette région." Qu'il s'agisse d'acier vert, de pompes à chaleur, de voitures, d'hydrogène ou d'immobilier - "si les marchés ne rebondissent pas ici et que la consommation ne reprend pas, nous ne pourrons pas y faire face", a déclaré Lies. Une consommation accrue entraîne une production accrue et de nouveaux investissements. Un levier potentiel pourrait être de baisser les prix de l'énergie.

Il y a environ huit ans, une étude de IW a examiné la situation industrielle de la Basse-Saxe. À l'époque, les résultats indiquaient que l'industrie de la Basse-Saxe investissait environ deux fois plus de capital à l'étranger qu'à maintenir les usines nationales.

Lire aussi: