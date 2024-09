Les intervenants d'urgence utilisent des tirets et des bateaux pour accéder aux survivants, alors que plus de 180 vies sont perdues en raison d'inondations et de glissements de terrain au Népal.

Photos du cœur de la capitale montrent de vastes portions du sud de Kathmandu et des zones urbaines adjacentes immergées sous l'eau ou cachées sous des montagnes de boue, tandis que des pluies torrentielles incessantes ont fait déborder les rivières principales bien au-delà des niveaux dangereux.

Les inondations et les glissements de terrain ont détruit de nombreuses maisons, perturbé les routes de transport et coupé les lignes électriques, peu de temps après que le pays ait connu des précipitations mortelles records et des inondations éclair au printemps dernier, que les scientifiques attribuent à l'urgence climatique.

Les équipes de recherche et de sauvetage ont rencontré des défis pour atteindre les résidents piégés sous leurs maisons ou isolés par les inondations dans des régions éloignées.

À Lalitpur, sévèrement touché et situé au sud de Kathmandu, des images ont montré la police armée népalaise utilisant des filins pour traverser une rivière inondée, tandis qu'ailleurs, les équipes de sauvetage ont été vues en train de creuser à mains nues pour dégager les résidents bloqués sous la boue et les débris, ou en utilisant des bateaux et des hélicoptères pour atteindre les personnes bloquées sur les toits.

Au moins 192 personnes ont perdu la vie et 96 ont été blessées depuis vendredi dernier, avec de nombreuses personnes encore portées disparues, selon le ministère de l'Intérieur du Népal. Plus de 3 700 personnes ont été secourues, mais les experts s'attendent à ce que le bilan des morts augmente à mesure que les équipes de sauvetage atteignent des endroits plus éloignés et isolés.

Les inondations et les dommages causés par les glissements de terrain ont également touché une grande partie des régions centrales et orientales du pays.

Les restes de 16 personnes ont été retrouvés dimanche sur deux bus qui se rendaient sur une route vitale hors de Kathmandu lorsqu'ils ont été engloutis par une immense glissade de terrain, selon Reuters. Une image montrait un bus touristique partiellement immergé dans la boue avec son pare-brise brisé.

Une vidéo diffusée par la police népalaise montre le moment où un enfant de deux ans a été secouru de sa maison effondrée à Bhimeshwor, dans le district de Dolakha, après un glissement de terrain. Selon la police, les parents et le frère de l'enfant ont péri.

Des parties de la capitale ont enregistré des précipitations d'environ 322,2 millimètres (12,7 pouces), élevant le niveau principal de la rivière Bagmati de 2,2 mètres (7 pieds) au-dessus du seuil dangereux, selon Reuters.

Plus à l'ouest de la capitale, un étudiant international a décrit la situation en déclarant : "L'eau courait dans les rues de Pokhara", la deuxième ville la plus peuplée du Népal et une destination touristique populaire connue comme la porte d'entrée pour la randonnée dans l'Himalaya.

"Certains de mes amis se sont retrouvés bloqués dans un glissement de terrain sur la route de Kathmandu. Nous avions prévu de retourner à Kathmandu hier, mais les routes étaient trop endommagées et bloquées, alors nous essayons aujourd'hui", a déclaré Ellie Wirth, 20 ans, étudiante internationale, à CNN lundi.

Dimanche, les pluies ont diminué dans de nombreuses régions, permettant le lancement d'une vaste opération de nettoyage. Cependant, Kathmandu est resté coupé de trois routes principales menant à la ville, bloquées par des glissements de terrain, selon l'agence de presse Associated Press. Les écoles ont été fermées pendant trois jours consécutifs, selon Reuters.

Le Népal est habitué aux importantes précipitations annuelles de la mousson, mais les experts déclarent que cette année a été particulièrement extrême.

"Je n'ai jamais vu de telles inondations à Kathmandu", a déclaré Arun Bhakta Shrestha, expert en risques environnementaux au Centre international pour le développement intégré des montagnes (ICIMOD), dans un communiqué.

