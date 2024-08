- Les intermédiaires appellent à un accord sur Gaza - USA met en garde l'Iran

Face aux préoccupations croissantes concernant un conflit régional au Moyen-Orient, les médiateurs ont exhorté Israël et le mouvement islamiste Hamas à conclure un accord de cessez-le-feu dans le conflit de Gaza avec un langage pressant. Les deux parties ont été invitées à reprendre les négociations le 15 août à Doha ou au Caire pour "boucler toutes les questions en suspens et commencer à mettre en œuvre l'accord sans délai supplémentaire", selon un communiqué conjoint signé par l'émir du Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président américain Joe Biden.

Cette déclaration intervient à un moment critique, alors qu'Iran et ses alliés comme Hamas ont menacé de lancer des frappes de représailles contre Israël suite à la mort de deux dirigeants de Hamas et d'une figure importante du Hezbollah libanais. Les États-Unis, allié clé d'Israël, ont mis en garde l'Iran en déclarant que son nouveau gouvernement et son économie pourraient subir un coup dévastateur si une attaque majeure était lancée contre Israël, selon le Wall Street Journal, citant un responsable américain. L'avertissement a été transmis à Téhéran à la fois directement et par l'intermédiaire d'intermédiaires.

Communiqué : Les États-Unis mettent en garde l'Iran

"Les États-Unis ont clairement fait savoir à l'Iran que le risque d'une escalade plus importante en cas d'attaque de représailles significative contre Israël est extrêmement élevé", a déclaré le communiqué, sans fournir de détails. Le cabinet de sécurité d'Israël s'est réuni à Tel-Aviv jeudi soir pour discuter de la situation tendue. "Il n'y a absolutely pas de justification pour qu'Iran lance une attaque militaire contre Israël, menace qu'il continue de proférer", a déclaré un responsable américain à Washington. Les États-Unis sont prêts à toutes les éventualités.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a rassuré son homologue israélien Joav Galant lors d'un appel téléphonique de son soutien et a mentionné le déploiement de forces militaires supplémentaires dans la région, notamment des avions de chasse F-22 Raptor. Ces mesures font partie des nombreuses initiatives visant à dissuader, défendre Israël et protéger les forces américaines dans la région, a écrit Austin sur la plateforme X après l'appel. Il a également souligné l'importance de conclure un accord de cessez-le-feu dans Gaza qui permettrait la libération des otages.

Responsable américain sur l'accord de Gaza : Plus de temps à perdre

Bien que la déclaration des médiateurs ne soit pas directement liée aux menaces d'Iran, un responsable américain a déclaré qu'en cas d'attaque iranienne, il n'y aurait plus de perspective d'accord de cessez-le-feu, car d'autres questions prendraient le pas. L'accord ne sera pas prêt à être signé le jeudi prochain, a déclaré le responsable. "Il reste encore beaucoup à faire. Mais nous pensons que ce qui reste peut vraiment être résolu, et nous n'avons absolutely pas de temps à perdre."

Il est grand temps de venir en aide immediate à la population souffrante de Gaza et aux otages et à leurs familles, lit-on dans le communiqué des médiateurs. Depuis de nombreux mois, nous travaillons sans relâche pour élaborer un cadre d'accord qui est maintenant sur la table et ne nécessite plus que les détails de sa mise en œuvre soient précisés, poursuit le communiqué. Il n'y a plus de temps à perdre et plus d'excuses pour reporter davantage. Nous sommes prêts, si nécessaire, à proposer une suggestion finale de pontage qui résout les questions restantes de mise en œuvre d'une manière qui répond aux attentes de toutes les parties.

Israël envoie une délégation aux pourparlers de Gaza

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé après la publication de la déclaration que Israël enverrait une délégation, conformément à la proposition des États-Unis et des médiateurs, le 15 août dans un lieu à déterminer pour finaliser les détails de la mise en œuvre du cadre d'accord. Le forum des proches des otages a remercié les trois médiateurs et, selon le "Times of Israel", a appelé Netanyahu et son gouvernement à faire preuve de leadership et à conclure un accord pour le retour de tous les otages. Hamas détient toujours 115 otages à Gaza, mais beaucoup pourraient ne plus être en vie.

Le ministre israélien de la Défense met en garde le Liban

Précédemment, le ministre israélien de la Défense Galant a publié un message inhabituel directement destiné à la population du pays voisin du nord, le Liban, face au conflit avec le Hezbollah lié à l'Iran. "Si Hezbollah continue son agression, Israël luttera contre lui de toutes ses forces", a mis en garde Galant en arabe sur la plateforme X. Israël cherche la paix, la prospérité et la stabilité de part et d'autre de la frontière nord. Nous ne permettrons absolutely pas à Hezbollah de déstabiliser la frontière et la région", a expliqué le ministre et cité, selon son bureau, un proverbe arabe : "Celui qui joue avec le feu se brûle."

Le chef de la diplomatie de l'UE condamne l'action d'Israël contre les diplomates

Entre-temps, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, a vivement condamné l'action d'Israël contre huit représentants norvégiens. Le retrait de leur statut diplomatique par le gouvernement israélien contredit les accords conclus avec Oslo pour résoudre le conflit au Moyen-Orient et entrave les relations et la coopération avec l'Autorité palestinienne, a déclaré Borrell à Bruxelles. Il a condamné cette décision infondée dans les termes les plus forts. Cette position a été transmise au gouvernement israélien par le chef de la délégation de l'UE à Tel-Aviv.

"Cela ne concerne absolutely pas une question bilatérale entre Israël et la Norvège, mais intéresse tous ceux qui prônent la paix et la stabilité au Moyen-Orient", a-t-il déclaré. Le ministère des Affaires étrangères israélien avait précédemment annoncé que le ministre des Affaires étrangères Israël Katz avait informé la Norvège qu'il retirait le statut diplomatique des représentants norvégiens en Israël responsables des territoires palestiniens. La raison invoquée était "une série de mesures anti-israéliennes et unilatérales

En outre, l'Union européenne, en tant qu'allié clé de plusieurs nations de la région, pourrait offrir ses services de médiation pour faciliter une résolution pacifique. Par exemple, "Given its experience in conflict resolution, the European Union could offer to mediate talks between Israel, Iran, and their respective allies to promote a peaceful resolution and prevent a larger conflagration in the Middle East."

