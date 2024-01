Les interceptions dangereuses d'avions militaires américains par la Chine ont diminué, selon des responsables de la défense

En octobre, les États-Unis ont constaté une recrudescence des incidents jugés dangereux et le Pentagone a publiquement condamné le comportement de la Chine. Toutefois, signe que les tensions militaires pourraient s'apaiser, les responsables ont déclaré à CNN qu'il n'y avait pas eu d'incidents majeurs depuis lors.

La dernière interception a eu lieu le 24 octobre, ont indiqué les responsables, lorsqu'un avion de chasse chinois s'est approché à moins de trois mètres d'un bombardier américain B-52 survolant la mer de Chine méridionale. Le commandement américain pour l'Indo-Pacifique a déclaré que le pilote chinois avait volé "de manière dangereuse et non professionnelle" tout en se rapprochant de l'avion américain plus gros avec une "vitesse excessive incontrôlée".

Quelques jours auparavant, le ministère de la défense avait mis en garde contre l'augmentation du comportement "coercitif et risqué" de la Chine. Selon le Pentagone, il y a eu plus de 180 incidents de ce type au cours des deux dernières années, soit plus que pendant toute la décennie précédente.

Ely Ratner, secrétaire adjoint à la défense chargé des affaires de sécurité indo-pacifiques, a parlé d'une "campagne centralisée" visant à modifier l'activité opérationnelle des États-Unis dans la région.

Mais au cours des deux mois qui ont suivi l'interception dangereuse de fin octobre, les incidents ont diminué, même si les responsables américains affirment que l'armée chinoise continue d'opérer en mer de Chine méridionale et dans la région.

En novembre, le président Joe Biden a rencontré le président chinois Xi Jinping en Californie, la première rencontre de ce type entre les dirigeants des deux plus grandes armées du monde. À l'issue de cette rencontre de quatre heures, M. Biden s'est dit convaincu que les relations tendues allaient s'améliorer, qualifiant les entretiens de "discussions parmi les plus constructives et les plus productives que nous ayons eues".

Un mois plus tard, les plus hauts généraux américains et chinois se sont entretenus pour la première fois depuis plus d'un an, lorsque le président de l'état-major interarmées, le général CQ Brown Jr., s'est entretenu avec le chef de l'état-major interarmées de l'Armée populaire de libération de la Chine, le général Liu Zhenli. Les deux hommes ont discuté de la nécessité d'établir des "lignes de communication ouvertes et directes", selon un compte rendu de l'appel fourni par le bureau de M. Brown.

Lundi, M. Xi a adressé à M. Biden un message de félicitations sur Twitter à l'occasion du Nouvel An, dans lequel il a déclaré que les deux pays "allaient de l'avant dans leur ensemble" malgré les "moments difficiles" qu'ils ont traversés, selon l'agence de presse nationale chinoise Xinhau.

Toutefois, la baisse du nombre d'interceptions d'avions n'a guère atténué les préoccupations plus générales concernant la croissance de la puissance militaire de la Chine et l'expansion de son arsenal nucléaire. Les États-Unis estiment que la Chine possède plus de 500 ogives nucléaires opérationnelles, ce qui dépasse les prévisions antérieures, comme l'a indiqué un important rapport du Pentagone en octobre. Pékin explore également la possibilité de développer des missiles à longue portée à armement conventionnel qui pourraient atteindre les États-Unis à mesure qu'il modernise son armée, selon le rapport 2023 sur la puissance militaire de la Chine, publié quelques jours avant la dernière interception.

Bien que Pékin semble avoir cessé d'ordonner à son armée d'intercepter et de perturber les avions militaires américains, il y a eu un certain nombre d'incidents maritimes avec les Philippines, un proche allié des États-Unis impliqué dans un différend de plus en plus important en mer de Chine méridionale. À la mi-décembre, les Philippines ont accusé la Chine d'avoir envoyé ses garde-côtes et ses navires pour harceler et empêcher illégalement les navires philippins d'atteindre le haut-fond Ayungin, également connu sous le nom de deuxième haut-fond Thomas, dans la chaîne des îles Spratleys. Cet incident est l'un des derniers en date entre les deux pays, qui a aggravé les tensions régionales.

Le département d'État américain a averti la Chine de "renoncer à sa conduite dangereuse et déstabilisatrice", les navires chinois ayant fait preuve de mépris pour "la sécurité et les moyens de subsistance des Philippins, mais aussi pour le droit international".

Par ailleurs, rien n'indique que la Chine fera marche arrière sur l'avenir de Taïwan, une source majeure de tension avec les États-Unis.

La semaine dernière, M. Xi a affirmé que la "réunification" de Taïwan avec la Chine était "inévitable", réitérant ainsi la position de longue date de Pékin sur l'île-démocratie autogérée, à l'approche d'une élection cruciale qui aura lieu ce mois-ci.

"La réalisation de la réunification complète avec la mère patrie est un cours inévitable du développement, elle est juste et c'est ce que veut le peuple. La patrie doit être réunifiée et le sera", a déclaré M. Xi dans un discours prononcé à l'occasion du 130e anniversaire de la naissance du fondateur de la République populaire de Chine, Mao Zedong.

